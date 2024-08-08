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Euronext NV Stock Exchange панъевропейская фондовая биржа

Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности 1
03.06.2024 Veon продал сыну постсоветского олигарха магистральный актив в 14 раз дороже, чем покупал 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 «Билайн бизнес» оснастил более 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими SIM-картами 1
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos 1
16.05.2022 «Билайн» запустил новое решение для продукта «семья»: возможность настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS между своими близкими, как удобно 1
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 1
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
04.02.2022 Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках 1
20.12.2021 Atos в России переходит на внутренний электронный документооборот в рамках реализации стратегии устойчивого развития 1
20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
16.05.2018 Хайтек-компания с корнями в XIX веке и с российской историей радикально сменила название 1
19.03.2018 Philips Lighting заявила о переименовании в Signify 1
05.06.2017 ZTE расширила сотрудничество с Telenet в сферах 5G и IoT 1
27.02.2017 Владелец «Билайна» меняет название в угоду цифровой моде 1
31.05.2013 МТС выпустила еврооблигации на $500 млн 1
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
02.08.2010 В «ВымпелКом Лтд.» назначен новый главный финансовый директор 2
06.07.2010 Русские спасают "умирающую" Mandriva для создания национальной ОС 1
15.05.2008 Крупнейшие биржи мира выбрали Linux 2
01.12.2006 Alcatel завершила приобретение Lucent Technologies 1
14.03.2006 ИТ-биржа готовит мегапоглощение 1
17.03.2003 Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов 1
18.10.2002 Ericsson намерен снять свои акции с биржевых торгов во Франции, Германии и Швейцарии 1
25.04.2002 NASDAQ хочет купить Лондонскую фондовую биржу 1
19.04.2002 Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala 1
15.04.2002 В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala 1
01.04.2002 Arca Systems выбрала решения от Scala Business Solutions 1
05.03.2002 Schneider Electric взяла на вооружение ERP-систему от Scala 2
05.03.2002 Операционная прибыль Scala за 2001 год превзошла предварительные прогнозы 2
07.02.2002 Scala получила профессиональную аккредитацию для своего подразделения глобальной поддержки клиентов 2
06.02.2002 Scala сообщила о предварительных финансовых показателях за 2001 год 2
24.10.2001 Объем онлайновых брокерских услуг во Франции в сентябре вырос на 30% 1
21.09.2001 Hitachi Data Systems рвется в лидеры рынка систем хранения данных 2
05.09.2001 ITT Flygt интегрирует свои приложения с продуктами Scala 1
05.09.2001 ITT Flygt интегрирует свои приложения с продуктами Scala 1
27.08.2001 MandrakeSoft выпустила обновление для PowerPC Linux 1

Публикаций - 54, упоминаний - 63

Euronext NV Stock Exchange и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9472 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 12
Киевстар - Kyivstar 568 8
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 156 4
Yandex - Яндекс 9110 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 3
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
SAP SE 5577 2
Cisco Systems 5352 2
Microsoft Corporation 25699 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 2
Red Hat 1376 2
Philips 2097 2
Schneider Electric 610 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 2
Yahoo! 3726 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Signify - Philips Lighting 22 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 489 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 2
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 1
Морион 17 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
Advantech AMT - Allgon Microwave AB 10 1
Линукс-Онлайн 8 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
Thales - Racal Electronics 13 1
Bosch Rexroth 2 1
Системы документооборота 519 1
Ziggo - Priority Telecom 3 1
DAR - TNS+ - TNS Plus LLP 8 1
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 1
Conectiva 16 1
Lineo - Lineo Solutions 20 1
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 10
Альфа-Групп 744 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 113 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 6
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 5
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 4
Альфа-Банк 1965 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1708 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Neuer Markt 21 2
Euronext Dublin - Ирландская фондовая биржа 2 2
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 1
TD Ameritrade 64 1
Astey 8 1
LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов 1 1
NGI Fund 36 1
Iveco 12 1
Велес Капитал 21 1
New Zealand Exchange - Новозеландская биржа 3 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - Nevsky Property Finance 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1210 1
Газпром ПАО 1482 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 118 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6511 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7746 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22757 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29563 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1648 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33187 5
Стандартизация - Standardization 2326 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12097 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13769 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7795 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28047 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8571 3
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Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 543 2
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10030 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2537 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 480 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10122 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25244 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5581 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9196 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24171 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5344 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8689 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 236 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 985 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration - Универсальное Описание, Обнаружение и Интеграция - инструмент для расположения описаний веб-сервисов 45 1
Microsoft Windows 2000 8678 12
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 11
Linux OS 11433 5
Epicor iScala Managers 4 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1834 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 2
Apple Lighting 87 2
Epicor iScala Global Commerce Server 2 2
Epicor iScala Data Exchange Server 2 2
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 19 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
Apple iPhone 6 4861 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 1
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 6 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 109 1
SELinux - Security Enhanced Linux 38 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 229 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 34 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
SAP Crystal Reports 53 1
Mandriva Linux 86 1
Epicor iScala BI - Epicor iScala Business Intelligence Server - Epicor Smarter Business Intelligence 4 1
Epicor iScala Web Reporter 1 1
Epicor iScala Adapter 1 1
Фридман Михаил 146 6
Кузьмичев Алексей 54 5
Авен Петр 67 5
Хан Герман 56 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
Burdett Mike - Бардетт Майк 3 2
Englesson Sixten - Энглессон Сикстен 2 2
Торбахов Александр 110 2
Rondolat Eric - Рондола Эрик 2 2
Сараев Алексей 14 1
Огнянников Глеб 17 1
Шабанов Андрей 10 1
Зак Михаил 6 1
Черноусова Наталья 1 1
Косогов Андрей 33 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
Черний Надежда 1 1
Миронова Юлия 4 1
Декало Алексей 9 1
Grafendorfer Rupert - Графендорфер Руперт 2 1
Утемуратов Булат 10 1
Чапайкина Татьяна 4 1
Семавина Светлана 4 1
Утемуратов Айдар 1 1
Утемуратов Алидар 1 1
Ясиновский Леонид 3 1
Russo Patricia - Руссо Патриция 17 1
Ludvigsson Olle - Людвигссон Олле 1 1
Andersson Bjorn - Андерссон Бьерн 2 1
van Dalen Henk - Ван Дален Хенк 3 1
Russo Patricia - Руссо Патрисия 4 1
Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 1
Berger Misha - Бергер Миша 1 1
Рейман Леонид 1064 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
Кирсанова Светлана 70 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Бородов Герман 20 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
Фролов Павел 86 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 29
Россия - РФ - Российская федерация 164760 27
Европа 24907 26
Нидерланды - Амстердам 628 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 14
Франция - Французская Республика 8142 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 10
Нидерланды 3725 9
Украина 7906 8
Германия - Федеративная Республика 13159 7
Азия - Азиатский регион 5889 6
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 5
Казахстан - Республика 6006 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 5
Швеция - Стокгольм 410 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18979 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 4
Швеция - Королевство 3773 4
Ближний Восток 3138 4
Италия - Итальянская Республика 4495 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3154 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1214 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 4
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Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 4
Япония 13762 3
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3954 6
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