Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ ВИМ Инвестиции Nevsky Property Finance
УПОМИНАНИЯ
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 2
|Yandex - Яндекс 7688 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 3
|VK - My.Games 71 1
|Renault Kaptur 10 1
|KIA Rio Hatchback 20 1
|Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
|Frost & Sullivan 203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.