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ВТБ ВИМ Инвестиции Nevsky Property Finance


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка» 1
14.04.2025 Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4128 2
Yandex - Яндекс 7688 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 82 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1684 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 2
Mikro Kapital 3 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 120 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 2
Дельта Холдинг 2 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 57 1
BMW Group 457 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 94 1
X5 Group - Перекрёсток 573 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 105 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 1
Carsharing Club 1 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 3
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 3
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 110 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4887 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 82 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1663 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17366 1
VK - My.Games 71 1
Renault Kaptur 10 1
KIA Rio Hatchback 20 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
Сергеев Артем 13 5
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 13 5
Меликян Артур 4 3
Грошов Станислав 5 2
Чачава Александр 105 1
Градов Алексей 2 1
Панарин Кирилл 1 1
Грошев Станислав 1 1
Шестаков Василий 1 1
Бахтина Елена 2 1
Renzi Matteo - Рензи Маттео 3 1
Садовин Владимир 4 1
Бехтина Елена 6 1
Примаков Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 4
Италия - Итальянская Республика 4377 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Казахстан - Республика 5638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 1
Беларусь - Белоруссия 5822 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2502 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2000 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7634 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 319 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2797 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1642 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2561 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 388 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5655 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5979 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1168 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1208 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 40 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 77 1
Опцион 101 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Аренда 2484 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 905 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1024 2
Forbes - Форбс 854 1
Frost & Sullivan 203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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