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Все категории 174863
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Бехтина Елена


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка» 1
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга 1
02.10.2024 Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля» 1
23.09.2024 «Делимобиль» объявляет о назначении технического директора 2
26.08.2024 Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае 1
11.07.2024 «Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Бехтина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 182 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 81 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 891 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 159 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Qlean 8 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 958 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 699 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 511 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
Часы - Watch 958 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 1
Умные платформы 1747 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1394 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1654 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4122 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 542 1
Автотор - Амберавто 4 1
Никипелова Наталья 2 1
Ишонин Артем 4 1
Белотуркин Александр 2 1
Савин Данила 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1506 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1605 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1518 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1168 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3077 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 318 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 1
Литий - Lithium - химический элемент 565 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 1
Аренда 2482 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1640 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7310 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6546 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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