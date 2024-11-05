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В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, намерен содействовать развитию электромобильности в Калининградской области и планирует реализовать пилотный проект по запуску каршеринга электромобилей при поддержке Правительства региона, калининградского автопроизводителя «Автотор» и сети зарядных станций АО «ТВЭЛ». Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

В Калининграде генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина приняла участие в подписании соглашения о взаимодействии между сервисом каршеринга, Правительством Калининградской области, АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома», курирующая направление «Электромобильность») и автопроизводителем ООО «Автотор Авто Холдинг».

Стороны намерены объединить усилия для создания в самом западном регионе России каршеринга электромобилей и необходимой для этого электрозарядной инфраструктуры. Планируется, что жителям и гостям региона станет доступен сервис каршеринга «Делимобиль» на старте с 500 электромобилями «Амберавто» А5, произведенных в Калининградской области. При этом в регионе будет продолжено строительство новой электрозарядной инфраструктуры в формате хабов быстрых электрозарядных станций, а также планируется дальнейшее развитие розничной сети электрозарядных станций.

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Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина: «Калининградская область является уникальным регионом, который динамично развивается, создает привлекательные условия для бизнеса, является одним из лидеров в стране по электрификации транспорта. Мы видим перспективы в амбициозной инициативе по расширению применения электротранспорта и готовы принять активное участие в тестовом запуске электрокаршеринга в регионе при поддержке со стороны партнеров. Здесь уже образовалась уникальная инфраструктура полного цикла: от выпуска литий-ионных батарей и электромобилей до современных электрозарядных станций, что важно для развития и старта проекта. Каршеринг электромобилей предложит экологичный и доступный способ передвижения, внесет вклад в развитие туристической привлекательности и рост экономики региона, а также повысит привлекательность электромобилей».

«В основе нашего сотрудничества с Калининградской областью в сфере электромобильности – комплексный подход: строительство самого современного производства накопителей энергии для электротранспорта в городе Неман, создание электрозарядной инфраструктуры, а также вовлечение представителей автомобильного бизнеса для того, чтобы простые пользователи имели широкую палитру возможностей почувствовать все преимущества электрического транспорта. В этом смысле подписание этих соглашений – новый виток в нашей совместной работе по развитию этой новой, высокотехнологичной и "зеленой” отрасли», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

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