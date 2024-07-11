«Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка

«Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия», оператор каршеринга в России, масштабирует собственную сеть сервисного облуживания автомобилей и запускает в Москве станцию технического обслуживания (СТО) полного цикла площадью более 4 тыс. кв. м., мощности которой позволяют работать как с собственным автопарком, так в перспективе и предоставлять сервисные услуги сторонним компаниям.

«Делимобиль» активно развивает собственный сервис по обслуживанию и ремонту авто, что позволяет полностью контролировать качество, сроки и эффективность этих работ. Открытая в Москве СТО стала десятой по счёту и самой масштабной в сети компании. СТО Енисейская может проводить как диагностику и гарантийное обслуживание в соответствии с требованиями производителей авто, так и все типы кузовных и слесарных, покрасочных и агрегатных работ, ремонт двигателей и настройку электроники.

Вместе с увеличением физических мощностей СТО «Делимобиль» запустил технологический проект Operation Tech, который объединил все инициативы компании по совершенствованию ИТ-решений, осуществляющих сервисную поддержку автопарка. В стек вошли проекты, нацеленные на рост автоматизации и эффективности процессов обслуживания и ремонта авто, например, модели машинного зрения, «умные» алгоритмы для моек, создание «цифровых двойников» авто для предиктивной аналитики и пр.

«Делимобиль» управляет всеми СТО и циклом сервисного обслуживания автопарка через онлайн-платформу Guido, разработанную внутри компании. Интеллектуальное решение объединяет мобильное приложение для обслуживающего машины технического персонала и систему умного управления сервисными центрами. Система полностью интегрирована в общую ИТ-платформу компании, таким образом, «Делимобиль» в режиме реального времени владеет полной информацией о состоянии автопарка и управляет всеми техническими процессами – от мойки и заправки машины до ремонта и обслуживания.

Развитие собственных ИТ-решений позволяет «Делимобилю» повысить прозрачность управления автопарком, увеличить эффективность обслуживания, снизить стоимость ремонта, а также повысить удовлетворённость пользователей.

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина сказала: «Делимобиль» активно расширяет автопарк, что позволяет нам отвечать на растущий в России высокими темпами спрос на каршеринг. Наличие машин в шаговой доступности привлекает пользователей и делает наш сервис востребованным в ежедневном режиме. В этом году мы нацелены увеличить автопарк на 4 тыс. машин до порядка 30 тыс. доступных автомобилей, и такой рост требует дополнительного развития мощностей для качественной сервисной поддержки. Теперь мы уже управляем 10 собственными сервисными центрами в 7 городах, площадь сервисных центров – составляет более 25 тыс. кв. м. Планируем и дальше масштабировать сеть сервисного облуживания, в этом году планируем открыть минимум еще одну СТО. Наша стратегическая цель – иметь собственную СТО в каждом городе присутствия. Одновременное развитие как количества СТО, так и ИТ-решений для их модернизации позволит нам планомерно снижать расходы и увеличивать эффективность всех процессов обслуживания машин, повышая рентабельность компании в целом, и оставаться технологическим лидером отрасли. Кроме того, создаваемая нами инфраструктура обслуживания даёт возможность не только работать с собственным активно расширяющимся автопарком, но в будущем оказывать такие услуги сторонним компаниям, монетизируя текущие инвестиции».