Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», продолжает региональную экспансию и запускает работу в Перми, где станет первым федеральным оператором каршеринга. Столица Пермского края является 13 городом присутствия и уже третьим новым городом для компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

«Делимобиль» предложит жителям и гостям Перми более 500 машин в категориях «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес». Автомобили станут доступны для аренды через мобильное приложение в первой половине сентября 2024 г.

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

Пользователи смогут совершать поездки по Перми и городам Пермского края, а также другим регионам присутствия «Делимобиля», включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару и их области, при этом аренду необходимо будет завершить в Перми. Тарифная сетка предлагает различные опции для различных повседневных задач: «Минуты» и «Фикс» — для ежедневных поездок, «Часы» и «Дни» — для выгодных поездок на дальние расстояния.

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина: «План нашего стратегического развития предусматривает поступательное расширение географии и выход в новые города с населением свыше 500 тыс. человек. В этом году мы запустили наш сервис уже в третьем городе: в апреле мы успешно начали работать в Сочи, в июне – в Уфе, в августе планируем выпустить машины в Пермь. Таким образом, мы усиливаем самое широкое региональное присутствие в России среди сервисов каршеринга, и спрос на наш сервис только за первое полугодие 2024 г. вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Мы намерены и дальше продолжать региональную экспансию с учетом приоритетов бизнеса, чтобы развивать массовую популярность каршеринга и расширять зону покрытия. Экономика и социальная сфера Пермского края динамично развиваются, регион с населением почти 2,5 млн имеет богатое культурно-историческое наследие и популярен в качестве туристического направления, поэтому мы видим большой потенциал для масштабирования нашего сервиса. «Делимобиль» помогает улучшить качество жизни пользователей, делает их передвижение более комфортным и свободным, беря на себя рутинные задачи владения автомобилем. Наши машины эффективно вписываются в городскую транспортную систему, и горожане смогут выбирать каршеринг как для коротких поездок в пределах города, так и для путешествий по Прикамью или в соседние регионы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS