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Ишонин Артем



23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров 1
02.10.2024 Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля» 2
10.06.2020 Как сохранить клиентов, пришедших во время COVID 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ишонин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Ростелеком 9701 1
Salesforce.com 427 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
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Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
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Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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