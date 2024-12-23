Ишонин Артем
Ишонин Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
|Ростелеком 9701 1
|Salesforce.com 427 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
|Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
|Qlean 7 1
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Ozon Travel 8 1
|Семенок Ирина 1 1
|Буккоси Анастасия 1 1
|Володькин Антон 13 1
|Бехтина Елена 5 1
|Заболотный Даниил 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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