«Делимобиль» инвестирует в запуск собственного распределительного центра запчастей

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тыс. кв. м., который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании. Он будет интегрирован в общую сервисную инфраструктуру «Делимобиля», позволит повысит скорость, качество планового обслуживания и ремонта крупнейшего в российском каршеринге автопарка. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Плановый запуск объекта класса «А» в подмосковном городе Щелково состоится во II квартале 2025 г. Арендуемый логистический комплекс способен принимать до 100 грузовых автомобилей в сутки с поставками автозапчастей и компонентов, а его площадь обеспечит возможность хранения около 20 тыс. товарных позиций (SKU) для полного покрытия сервисных потребностей 90% моделей из автопарка «Делимобиля». В доступе на складе детали для кузовного ремонта, регулярного технического обслуживания и планового ремонта. Высокий уровень автоматизации позволит стандартизировать и оптимизировать приемку, хранение, подбор и отгрузку запасных частей.

Минимальные сроки доставки деталей до сервисных центров в Москве — от двух часов с момента появления потребности. До региональных СТО будет осуществляться доставка регулярными грузовыми рейсами по утвержденному графику.

Заместитель генерального директора по операциям «Делимобиля» Артем Ишонин: «Открытие собственного распределительного склада позволит объединить закупку и хранение запасных частей, тем самым ускорить темп пополнения запасов СТО на 30%. Новые складские мощности такого масштаба дадут нам возможность учитывать потребности каждой из 15 наших сервисных станций еще быстрее. Таким образом, мы уверены, что централизация снабжения СТО окажет позитивный эффект на экономику наших сервисных операций. Более точное прогнозирование закупок и цифровое управление остатками повысит скорость и качество обслуживания автопарка «Делимобиля», тем самым больше машин будет доступно пользователям на дорогах».