Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля»

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга в России, сообщает, что Совет директоров компании принял решение о назначении Артема Ишонина на должность заместителя генерального директора по операциям. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Артем усилит направление развития и автоматизации операций, что позволит повысить эффективность процессов и ускорить внедрение технологических решений в инфраструктуру. Основными фокусами в его работе станут совершенствование и управление операционными процессами, масштабирование и повышение рентабельности сети СТО, контроль скорости и качества бесперебойного обслуживания автопарка, оптимизация расходов, совершенствование стека Operations Tech и дальнейшая цифровизация операций.

Артем имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих позициях в области логистики, продаж и обслуживания. Ранее являлся операционным директором в e-com направлении сети магазинов «Магнит». C марта 2020 по декабрь 2022 года занимал должность операционного директора сервиса Delivery Club. C декабря 2014 г. по апрель 2020 г. работал в качестве руководителя клиентской поддержки сервиса Qlean.

Артем Ишонин назначен на позицию заместителя генерального директора по операциям «Делимобиля»

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина: «Перед "Делимобилем" стоят амбициозные задачи по реализации стратегии роста и укреплении лидирующих позиций на рынке каршеринга. Важной задачей в стадии активного развития компании является гибкий подход к изменениям и усиление команды менеджмента, которой предстоит воплощать задуманное и достигать долгосрочных целей. Уверена, что экспертиза Артема, его опыт управления командами и преобразованиями позволят повысить качество принимаемых решений в управлении операциями, а также увеличить их эффективность, в том числе благодаря совершенствованию инициатив Operations Tech».