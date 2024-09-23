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«Делимобиль» объявляет о назначении технического директора

«Делимобиль», оператор каршеринга в России, объявляет о назначении Александра Белотуркина на позицию технического директора (СТО). Ранее он занимал должность CTO блока финансов в «Райффайзен Банке».

В роли главы департамента информационных технологий «Делимобиля» Александр будет напрямую подчиняться генеральному директору Елене Бехтиной. В его зону ответственности войдет разработка и реализация ИТ-стратегии, дальнейшее развитие технологической платформы компании, ориентированной на пользователей и результативность бизнеса, а также внедрение новых ИТ-решений, управление техническими рисками, повышение цифровой безопасности компании. Данила Савин, занимавший должность CTO «Делимобиля» последние пять лет, принял решение продолжить карьеру за пределами компании и заняться развитием новых проектов.

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«Делимобиль» объявляет о назначении технического директора
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Бизнес

Александр Белотуркин обладает 18-летним опытом работы в сфере ИТ, имеет глубокий инженерный и управленческий опыт в разработке. До прихода в «Делимобиль» работал на позиции CTO блока финансов «Райффайзен Банка» в России. Ранее также занимал руководящие должности в крупных международных банкахCitibank и Deutsche Bank.

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина: «Мы благодарим Данилу Савина за вклад в развитие компании и внедрение инноваций, которые позволили «Делимобилю» стать технологическим лидером отрасли. Компания успешно развивает собственную ИТ-платформу, автоматизировала ключевые операции, использует предиктивную аналитику и большие данные в продуктах и для принятия решений, что обеспечивает эффективность бизнеса и высокий уровень клиентского сервиса. Рады приветствовать Александра Белотуркина в нашей команде. Уверена, что его компетенции и накопленный опыт позволят ускорить технологическое развитие компании, повысят гибкость и продуктивность процессов, помогут в успешной реализации стратегии роста».

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