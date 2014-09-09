«НТЦ ИТ Роса» и OpenMandriva совместно разрабатывают ОС для планшетов на базе архитектуры ARM «НТЦ ИТ Роса», российский центр разработки системного ПО, и некоммерческая ассоциация OpenMandriva Assoсiation (OMA) расширяют сотрудничество в сфере разработки мобильных систем.

Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет ного обеспечения Mandriva объявила о выпуске новой версии популярной свободной операционной системы Mandriva Desktop 2011. При создании версии Mandriva Desktop 2011 были переосмыслены ос

Mandriva потеряла главного разработчика мпании до конца текущего месяца. Евгений Додонов родился в Москве, проживает в Бразилии с 1996 г. В Mandriva Евгений пришел в 2008 г. – до этого он работал в бразильской компании MStech, а в 20

Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2 бъявила о выходе новой версии высокопроизводительного решения для корпоративного сервера Mandriva — Mandriva Enterprise Server 5.2. В MES 5.2 расширено количество поддерживаемых устройств за сч

Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack даря удобству и простоте дистрибутива, а также наличию ряда уже широко опробованных решений на базе Mandriva Linux для компаний различных отраслей: государственных учреждений, предприятий торго

Mandriva выставлена на продажу Mandriva около месяца находится в поисках покупателя, сообщает французский ресурс Mandriva Linux Online. Решение о продаже было принято руководством компании после оценки всех

Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ уске новых продуктов для образовательных учреждений: EduMandriva, комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ (включает техническую поддержку на 30 компьютеров), Man

Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке На российский рынок вышел серверный продукт корпоративного уровня Mandriva Enterprise Server 5.1 (MES 5.1) с технической поддержкой на русском языке. Mandri

Вышла Mandriva Linux 2010 Linux-решений, сообщила о выходе новой версии своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux – Mandriva Linux 2010. Mandriva Linux 2010 поддерживает широкий спектр оборудования, отл

«Имаг» перешла на Mandriva Linux Группа компаний «Имаг» завершила перевод серверов и рабочих станций своих подразделений на Mandriva Linux. Причиной миграции на свободное программное обеспечение, как пояснили в компан

Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК Дистрибутивы Mandriva Powerpack 2008 Spring, Mandriva Corporate Server 4 Update 3, Mandriva Flash прошли проверку защищенности от несанкционированного доступа к информации (по

Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0 Разработчики Mandriva анонсировали вторую бета-версию дистрибутива Mandriva Linux 2009.0. Среди изменений можно отметить интеграцию Firefox 3 и пре-релиза OpenOffice.Org 3 (сборка проекта Go-OO), а также новую систему конфигурирования принтера (system-config-p

Вышла альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring Анонсирована альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring. Среди основных изменений следует отметить включение новых версий

Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring Вышел релиз Mandriva Linux 2008 Spring. Новый релиз доступен в трех редакциях - бесплатной редакции One,

Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring Анонсирован выпуск второго «кандидатского» релиза (RC2) Mandriva 2008 Spring. Среди ключевых нововведений RC2 следует упомянуть: Поддержка синхрониза

Обнародован список ПО Mandriva Linux 2008 Spring Разработчики Mandriva GNU/Linux опубликовали список ПО, которое войдет в состав релиза Mandriva Linux 2008 Spring, готовящегося к выходу в апреле. Так, в новый релиз войдет ядро Li

Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring – готовящегося к выпуску дистрибутива GNU/Linux. Основные изменения, пре

Выпущена Beta 2 дистрибутива Mandriva Linux 2008 Вышла вторая бета-версия дистрибутива Mandriva Linux 2008. Теперь Mandriva распознает наличие других дистрибутивов при установке, все NTFS-разделы на компьютере доступны по умолчанию для чтения и записи, благодаря драйверу NTFS-3G,

«Аквариус» будет продавать ПК с Mandriva Linux nux и оборудования Aquarius. Основные направления сотрудничества – ОЕМ-партнерство, распространение Mandriva Linux, партнерство в области создания совместных программно-аппаратных решений для ш

Решения Dr.Web интегрированы в Mandriva Linux 2008 ru объявляют об интеграции всего спектра решений Dr.Web для Unix в дистрибутив операционной системы Mandriva 2008. Решения Dr.Web для Unix будут поставляться в составе коробочного продукта Mand

Mandriva выпускает Mandriva Linux 2008 Компания Mandriva объявляет о выходе новой версии Mandriva Linux 2008. В этой версии появилось много усовершенствований и изменений. Новая Mandriva Linux поддерживает большое количество нового оборудования, стала проще в установке и нас

Школы и ВУЗы ХМАО выбрали Linux осинформресурс» Минпромэнерго России и компания Mandriva.Ru начинают внедрение операционной системы Mandriva Linux в школах и вузах Югры. Летом 2007 года Администрация Губернатора Ханты-Мансийс

Mandriva Linux пройдёт сертификацию ФСТЭК Как сообщила CNews исполнительный директор Linux Center Софья Винниченко, по решению ФСТЭК России, операционная система Mandriva Linux пройдёт сертификацию для работы с конфиденциальной информацией, не составляющей государственную тайну. В 2002 году сертификацию ФСТЭК прошёл дистрибутив "Утёс-К" другого российск

«Антивирус+Антиспам Dr.Web»: теперь и для Mandriva Linux дставляют решение по защите почты от нежелательной корреспонденции и спама для операционной системы Mandriva 2007 Spring. Данное решение создано на основе нового продукта компании «Доктор Веб»

На Mandriva Linux будут выдавать официальные лицензии иального представительства разработчика», — заявила CNews исполнительный директор компании Linux Center Софья Винниченко. По её словам, с открытием официального представительства у пользователей Mandriva Linux появится русскоязычная техподдержка, которая будет работать как в онлайне на форуме, так по электронной почте и по телефону. Также покупателям дистрибутива будут выдаваться офици

Вышел Mandriva Linux 2007 Французская компания Mandriva, бывшая Mandrake, представила Mandriva Linux 2007 для десктопов. Операционная система выпущена в трех версиях: Discovery, PowerPack и PowerPack+ для начинающих, опытных пользователей и малого бизнеса соответственно. Система