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Mandriva Linux
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.09.2014
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«НТЦ ИТ Роса» и OpenMandriva совместно разрабатывают ОС для планшетов на базе архитектуры ARM
«НТЦ ИТ Роса», российский центр разработки системного ПО, и некоммерческая ассоциация OpenMandriva Assoсiation (OMA) расширяют сотрудничество в сфере разработки мобильных систем.
|29.08.2011
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Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет
ного обеспечения Mandriva объявила о выпуске новой версии популярной свободной операционной системы Mandriva Desktop 2011. При создании версии Mandriva Desktop 2011 были переосмыслены ос
|12.07.2011
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Mandriva потеряла главного разработчика
мпании до конца текущего месяца. Евгений Додонов родился в Москве, проживает в Бразилии с 1996 г. В Mandriva Евгений пришел в 2008 г. – до этого он работал в бразильской компании MStech, а в 20
|22.03.2011
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Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2
бъявила о выходе новой версии высокопроизводительного решения для корпоративного сервера Mandriva — Mandriva Enterprise Server 5.2. В MES 5.2 расширено количество поддерживаемых устройств за сч
|25.08.2010
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Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack
даря удобству и простоте дистрибутива, а также наличию ряда уже широко опробованных решений на базе Mandriva Linux для компаний различных отраслей: государственных учреждений, предприятий торго
|11.05.2010
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Mandriva выставлена на продажу
Mandriva около месяца находится в поисках покупателя, сообщает французский ресурс Mandriva Linux Online. Решение о продаже было принято руководством компании после оценки всех
|21.04.2010
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Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ
уске новых продуктов для образовательных учреждений: EduMandriva, комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ (включает техническую поддержку на 30 компьютеров), Man
|08.04.2010
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Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке
На российский рынок вышел серверный продукт корпоративного уровня Mandriva Enterprise Server 5.1 (MES 5.1) с технической поддержкой на русском языке. Mandri
|10.11.2009
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Вышла Mandriva Linux 2010
Linux-решений, сообщила о выходе новой версии своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux – Mandriva Linux 2010. Mandriva Linux 2010 поддерживает широкий спектр оборудования, отл
|16.02.2009
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«Имаг» перешла на Mandriva Linux
Группа компаний «Имаг» завершила перевод серверов и рабочих станций своих подразделений на Mandriva Linux. Причиной миграции на свободное программное обеспечение, как пояснили в компан
|13.02.2009
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Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК
Дистрибутивы Mandriva Powerpack 2008 Spring, Mandriva Corporate Server 4 Update 3, Mandriva Flash прошли проверку защищенности от несанкционированного доступа к информации (по
|21.08.2008
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Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0
Разработчики Mandriva анонсировали вторую бета-версию дистрибутива Mandriva Linux 2009.0. Среди изменений можно отметить интеграцию Firefox 3 и пре-релиза OpenOffice.Org 3 (сборка проекта Go-OO), а также новую систему конфигурирования принтера (system-config-p
|14.07.2008
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Вышла альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring
Анонсирована альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring. Среди основных изменений следует отметить включение новых версий
|10.04.2008
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Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring
Вышел релиз Mandriva Linux 2008 Spring. Новый релиз доступен в трех редакциях - бесплатной редакции One,
|21.03.2008
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Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring
Анонсирован выпуск второго «кандидатского» релиза (RC2) Mandriva 2008 Spring. Среди ключевых нововведений RC2 следует упомянуть: Поддержка синхрониза
|06.03.2008
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Обнародован список ПО Mandriva Linux 2008 Spring
Разработчики Mandriva GNU/Linux опубликовали список ПО, которое войдет в состав релиза Mandriva Linux 2008 Spring, готовящегося к выходу в апреле. Так, в новый релиз войдет ядро Li
|03.03.2008
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Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring
Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring – готовящегося к выпуску дистрибутива GNU/Linux. Основные изменения, пре
|15.02.2008
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Выпущена Beta 2 дистрибутива Mandriva Linux 2008
Вышла вторая бета-версия дистрибутива Mandriva Linux 2008. Теперь Mandriva распознает наличие других дистрибутивов при установке, все NTFS-разделы на компьютере доступны по умолчанию для чтения и записи, благодаря драйверу NTFS-3G,
|24.01.2008
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«Аквариус» будет продавать ПК с Mandriva Linux
nux и оборудования Aquarius. Основные направления сотрудничества – ОЕМ-партнерство, распространение Mandriva Linux, партнерство в области создания совместных программно-аппаратных решений для ш
|21.12.2007
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Решения Dr.Web интегрированы в Mandriva Linux 2008
ru объявляют об интеграции всего спектра решений Dr.Web для Unix в дистрибутив операционной системы Mandriva 2008. Решения Dr.Web для Unix будут поставляться в составе коробочного продукта Mand
|12.10.2007
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Mandriva выпускает Mandriva Linux 2008
Компания Mandriva объявляет о выходе новой версии Mandriva Linux 2008. В этой версии появилось много усовершенствований и изменений. Новая Mandriva Linux поддерживает большое количество нового оборудования, стала проще в установке и нас
|09.10.2007
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Школы и ВУЗы ХМАО выбрали Linux
осинформресурс» Минпромэнерго России и компания Mandriva.Ru начинают внедрение операционной системы Mandriva Linux в школах и вузах Югры. Летом 2007 года Администрация Губернатора Ханты-Мансийс
|19.09.2007
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Mandriva Linux пройдёт сертификацию ФСТЭК
Как сообщила CNews исполнительный директор Linux Center Софья Винниченко, по решению ФСТЭК России, операционная система Mandriva Linux пройдёт сертификацию для работы с конфиденциальной информацией, не составляющей государственную тайну. В 2002 году сертификацию ФСТЭК прошёл дистрибутив "Утёс-К" другого российск
|14.06.2007
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«Антивирус+Антиспам Dr.Web»: теперь и для Mandriva Linux
дставляют решение по защите почты от нежелательной корреспонденции и спама для операционной системы Mandriva 2007 Spring. Данное решение создано на основе нового продукта компании «Доктор Веб»
|30.05.2007
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На Mandriva Linux будут выдавать официальные лицензии
иального представительства разработчика», — заявила CNews исполнительный директор компании Linux Center Софья Винниченко. По её словам, с открытием официального представительства у пользователей Mandriva Linux появится русскоязычная техподдержка, которая будет работать как в онлайне на форуме, так по электронной почте и по телефону. Также покупателям дистрибутива будут выдаваться офици
|05.10.2006
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Вышел Mandriva Linux 2007
Французская компания Mandriva, бывшая Mandrake, представила Mandriva Linux 2007 для десктопов. Операционная система выпущена в трех версиях: Discovery, PowerPack и PowerPack+ для начинающих, опытных пользователей и малого бизнеса соответственно. Система
|07.09.2000
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ОС Linux-Mandrake заняла первое место в США по розничным продажам Linux в июле
Компания MandrakeSoft, производитель популярной операционной системы Linux-Mandrake, представила результаты розничных продаж в США за июль. Согласно сообщениям PC Data, продажи Linux-Mandrake, распространяемой в Соединенных Штатах издательством Macmillan,
Mandriva Linux и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 20
|Комиссаров Дмитрий 247 11
|Карпицкий Олег 84 4
|Акопьян Артур 27 4
|Додонов Евгений 4 3
|Винниченко Софья 5 3
|Чапайкина Татьяна 4 3
|Семавина Светлана 4 3
|Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 3
|Смирнов Алексей 269 3
|Фролов Павел 86 3
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Зубков Виктор 49 2
|Loucougain Dominique - Лукугэн Доминик 5 2
|Croset Jean-Manuel - Крозе Жан-Мануэль 3 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Рубанов Владимир 76 2
|Васильев Евгений 132 2
|Киселев Александр 115 2
|Немошкалов Александр 11 2
|Мякишева Марина 84 2
|Масленников Игорь 36 1
|Гребнев Егор 41 1
|Истомин Константин 58 1
|Желонкин Владимир 17 1
|Тихомирова Елена 6 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Исраелян Ара 8 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Головин Сергей 13 1
|Пискунов Владимир 14 1
|Огнянников Глеб 17 1
|Жуков Виктор 11 1
|Власова Светлана 14 1
|Соколов Евгений 16 1
|Бескровный Владимир 8 1
|Уютов Вячеслав 5 1
|Липатов Виталий 12 1
|Садов Олег 6 1
|Гарканов Андрей 2 1
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