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Mandriva Linux

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.09.2014 «НТЦ ИТ Роса» и OpenMandriva совместно разрабатывают ОС для планшетов на базе архитектуры ARM

«НТЦ ИТ Роса», российский центр разработки системного ПО, и некоммерческая ассоциация OpenMandriva Assoсiation (OMA) расширяют сотрудничество в сфере разработки мобильных систем.

29.08.2011 Операционная система Mandriva Desktop 2011 вышла в свет

ного обеспечения Mandriva объявила о выпуске новой версии популярной свободной операционной системы Mandriva Desktop 2011. При создании версии Mandriva Desktop 2011 были переосмыслены ос
12.07.2011 Mandriva потеряла главного разработчика

мпании до конца текущего месяца. Евгений Додонов родился в Москве, проживает в Бразилии с 1996 г. В Mandriva Евгений пришел в 2008 г. – до этого он работал в бразильской компании MStech, а в 20
22.03.2011 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2

бъявила о выходе новой версии высокопроизводительного решения для корпоративного сервера Mandriva — Mandriva Enterprise Server 5.2. В MES 5.2 расширено количество поддерживаемых устройств за сч
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack

даря удобству и простоте дистрибутива, а также наличию ряда уже широко опробованных решений на базе Mandriva Linux для компаний различных отраслей: государственных учреждений, предприятий торго
11.05.2010 Mandriva выставлена на продажу

Mandriva около месяца находится в поисках покупателя, сообщает французский ресурс Mandriva Linux Online. Решение о продаже было принято руководством компании после оценки всех
21.04.2010 Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ

уске новых продуктов для образовательных учреждений: EduMandriva, комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ (включает техническую поддержку на 30 компьютеров), Man
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке

На российский рынок вышел серверный продукт корпоративного уровня Mandriva Enterprise Server 5.1 (MES 5.1) с технической поддержкой на русском языке. Mandri
10.11.2009 Вышла Mandriva Linux 2010

Linux-решений, сообщила о выходе новой версии своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux – Mandriva Linux 2010. Mandriva Linux 2010 поддерживает широкий спектр оборудования, отл
16.02.2009 «Имаг» перешла на Mandriva Linux

Группа компаний «Имаг» завершила перевод серверов и рабочих станций своих подразделений на Mandriva Linux. Причиной миграции на свободное программное обеспечение, как пояснили в компан
13.02.2009 Дистрибутивы Mandriva Linux получили сертификат ФСТЭК

Дистрибутивы Mandriva Powerpack 2008 Spring, Mandriva Corporate Server 4 Update 3, Mandriva Flash прошли проверку защищенности от несанкционированного доступа к информации (по

21.08.2008 Анонсирована вторая бета-версия Mandriva Linux 2009.0

Разработчики Mandriva анонсировали вторую бета-версию дистрибутива Mandriva Linux 2009.0. Среди изменений можно отметить интеграцию Firefox 3 и пре-релиза OpenOffice.Org 3 (сборка проекта Go-OO), а также новую систему конфигурирования принтера (system-config-p
14.07.2008 Вышла альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring

Анонсирована альфа-версия Mandriva Linux 2009 Spring. Среди основных изменений следует отметить включение новых версий

10.04.2008 Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring

Вышел релиз Mandriva Linux 2008 Spring. Новый релиз доступен в трех редакциях - бесплатной редакции One,

21.03.2008 Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring

Анонсирован выпуск второго «кандидатского» релиза (RC2) Mandriva 2008 Spring. Среди ключевых нововведений RC2 следует упомянуть: Поддержка синхрониза
06.03.2008 Обнародован список ПО Mandriva Linux 2008 Spring

Разработчики Mandriva GNU/Linux опубликовали список ПО, которое войдет в состав релиза Mandriva Linux 2008 Spring, готовящегося к выходу в апреле. Так, в новый релиз войдет ядро Li
03.03.2008 Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring

Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring – готовящегося к выпуску дистрибутива GNU/Linux. Основные изменения, пре
15.02.2008 Выпущена Beta 2 дистрибутива Mandriva Linux 2008

Вышла вторая бета-версия дистрибутива Mandriva Linux 2008. Теперь Mandriva распознает наличие других дистрибутивов при установке, все NTFS-разделы на компьютере доступны по умолчанию для чтения и записи, благодаря драйверу NTFS-3G,
24.01.2008 «Аквариус» будет продавать ПК с Mandriva Linux

nux и оборудования Aquarius. Основные направления сотрудничества – ОЕМ-партнерство, распространение Mandriva Linux, партнерство в области создания совместных программно-аппаратных решений для ш
21.12.2007 Решения Dr.Web интегрированы в Mandriva Linux 2008

ru объявляют об интеграции всего спектра решений Dr.Web для Unix в дистрибутив операционной системы Mandriva 2008. Решения Dr.Web для Unix будут поставляться в составе коробочного продукта Mand
12.10.2007 Mandriva выпускает Mandriva Linux 2008

Компания Mandriva объявляет о выходе новой версии Mandriva Linux 2008. В этой версии появилось много усовершенствований и изменений. Новая Mandriva Linux поддерживает большое количество нового оборудования, стала проще в установке и нас
09.10.2007 Школы и ВУЗы ХМАО выбрали Linux

осинформресурс» Минпромэнерго России и компания Mandriva.Ru начинают внедрение операционной системы Mandriva Linux в школах и вузах Югры. Летом 2007 года Администрация Губернатора Ханты-Мансийс
19.09.2007 Mandriva Linux пройдёт сертификацию ФСТЭК

Как сообщила CNews исполнительный директор Linux Center Софья Винниченко, по решению ФСТЭК России, операционная система Mandriva Linux пройдёт сертификацию для работы с конфиденциальной информацией, не составляющей государственную тайну. В 2002 году сертификацию ФСТЭК прошёл дистрибутив "Утёс-К" другого российск
14.06.2007 «Антивирус+Антиспам Dr.Web»: теперь и для Mandriva Linux

дставляют решение по защите почты от нежелательной корреспонденции и спама для операционной системы Mandriva 2007 Spring. Данное решение создано на основе нового продукта компании «Доктор Веб»

30.05.2007 На Mandriva Linux будут выдавать официальные лицензии

иального представительства разработчика», — заявила CNews исполнительный директор компании Linux Center Софья Винниченко. По её словам, с открытием официального представительства у пользователей Mandriva Linux появится русскоязычная техподдержка, которая будет работать как в онлайне на форуме, так по электронной почте и по телефону. Также покупателям дистрибутива будут выдаваться офици
05.10.2006 Вышел Mandriva Linux 2007

Французская компания Mandriva, бывшая Mandrake, представила Mandriva Linux 2007 для десктопов. Операционная система выпущена в трех версиях: Discovery, PowerPack и PowerPack+ для начинающих, опытных пользователей и малого бизнеса соответственно. Система
07.09.2000 ОС Linux-Mandrake заняла первое место в США по розничным продажам Linux в июле

Компания MandrakeSoft, производитель популярной операционной системы Linux-Mandrake, представила результаты розничных продаж в США за июль. Согласно сообщениям PC Data, продажи Linux-Mandrake, распространяемой в Соединенных Штатах издательством Macmillan,

Публикаций - 87, упоминаний - 146

Mandriva Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 63
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 18
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 14
АйТи 1516 11
9527 10
Microsoft Corporation 25720 9
Red Hat 1378 8
Conectiva 16 6
Intel Corporation 12783 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 438 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 278 6
Питерская группа связистов 441 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 4
МегаФон 10653 4
Oracle Corporation 7062 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 4
Код Безопасности 801 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Ростелеком 10884 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
IBM - International Business Machines Corp 9683 3
HP Inc. 5876 3
Canonical 220 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1074 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Nvidia Corp 3960 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Этерсофт - Etersoft 28 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 589 2
Edge-IT 3 2
TurboLinux - Pacific HiTech 98 2
Системы документооборота 519 2
Broadcom - VMware 2598 2
Amazon Inc - Amazon.com 3259 2
Apple Inc 13088 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1462 2
NGI Fund 36 14
Bryan Garnier - Occam 6 3
Почта России ПАО 2354 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3134 2
Альтернатива Капитал 19 2
КонсультантПлюс 159 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
МДК - Межрегиональная Депозитарная Компания 1 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 442 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Runica Investments 11 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ангстрем Инвест 15 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Просвещение ФГУП - издательство 29 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Геометрия НПО 161 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5938 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Судебная власть - Judicial power 2480 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5612 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3844 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1536 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2316 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 728 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
Apache Software Foundation - ASF 229 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 40
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33246 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64467 18
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 16
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 11
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16933 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 8
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12755 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13804 8
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14709 7
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2222 7
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26593 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9937 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 6
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18246 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2789 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22795 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35886 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24224 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29586 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2344 4
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 835 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 362 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22457 4
Linux OS 11457 62
Apache OpenOffice 490 16
Microsoft Windows 16823 15
Linux KDE Plasma 262 14
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 649 11
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 277 8
Mandriva Directory Server - MDS 9 7
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 7
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 151 7
Linux - Debian GNU 564 7
Microsoft Office 4141 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 627 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 5
Mozilla Firefox - браузер 1939 5
Microsoft Windows Server 2003 571 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 4
Intel Classmate PC - Eduwise 45 4
Microsoft Windows 7 2006 4
Intel x86 - архитектура процессора 2142 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 4
ГНУ Линуксцентр - EduMandriva 6 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
SUSE Linux ALSA - SUSE Linux Advanced Linux Sound Architecture 17 3
Google Android 15179 3
Apple macOS 2399 3
Новые облачные технологии - МойОфис 952 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1028 3
Microsoft Windows XP 2430 3
Oracle Java - язык программирования 3455 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 667 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 853 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2538 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Рейман Леонид 1065 20
Комиссаров Дмитрий 247 11
Карпицкий Олег 84 4
Акопьян Артур 27 4
Додонов Евгений 4 3
Винниченко Софья 5 3
Чапайкина Татьяна 4 3
Семавина Светлана 4 3
Laprévote Arnaud - Лапрэвот Арно 5 3
Смирнов Алексей 269 3
Фролов Павел 86 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Зубков Виктор 49 2
Loucougain Dominique - Лукугэн Доминик 5 2
Croset Jean-Manuel - Крозе Жан-Мануэль 3 2
Щеголев Игорь 699 2
Рубанов Владимир 76 2
Васильев Евгений 132 2
Киселев Александр 115 2
Немошкалов Александр 11 2
Мякишева Марина 84 2
Масленников Игорь 36 1
Гребнев Егор 41 1
Истомин Константин 58 1
Желонкин Владимир 17 1
Тихомирова Елена 6 1
Вайнберг Олег 18 1
Исраелян Ара 8 1
Рамендик Михаил 19 1
Головин Сергей 13 1
Пискунов Владимир 14 1
Огнянников Глеб 17 1
Жуков Виктор 11 1
Власова Светлана 14 1
Соколов Евгений 16 1
Бескровный Владимир 8 1
Уютов Вячеслав 5 1
Липатов Виталий 12 1
Садов Олег 6 1
Гарканов Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165021 51
Франция - Французская Республика 8146 27
Бразилия - Федеративная Республика 2508 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 11
Европа 24911 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54529 9
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Кипр - Республика 635 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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