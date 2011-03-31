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ГНУ Линуксцентр EduMandriva

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2 2
21.01.2011 Mandriva готовит ОС для планшетов и “электронных книг” для российских школ 1
21.01.2011 ALT Linux представила новую версию комплекта ПО и образовательных материалов для школ 1
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack 1
21.04.2010 Mandriva.Ru выпустила новые продукты для вузов и школ 5

Публикаций - 6, упоминаний - 11

ГНУ Линуксцентр и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 4
9594 3
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 3
Nvidia Corp 4002 1
Криптоком 9 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Компас 20 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Intel Corporation 12811 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
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Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
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Inkscape 24 1
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GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
Canon i-SENSYS - МФУ 42 1
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 1
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 1
Cognitive CuneiForm 29 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Linux KDE Plasma 265 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
FreeBasic 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс Школьный 10 1
1С:Хронограф 5 1
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Кибернетика - Cybernetics 255 1
Образование в России 2893 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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