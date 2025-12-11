WINE@Etersoft обеспечивает бесшовный запуск и устойчивую работу Windows-приложений в российских операционных системах на базе ядра Linux. Продукт основан на коде свободного проекта Wine, доработкой которого компания Etersoft занимается с 2005 года, включен в Единый реестр отечественного ПО.