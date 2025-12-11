Разделы

Этерсофт WINE@Etersoft


WINE@Etersoft обеспечивает бесшовный запуск и устойчивую работу Windows-приложений в российских операционных системах на базе ядра Linux. Продукт основан на коде свободного проекта Wine, доработкой которого компания Etersoft занимается с 2005 года, включен в Единый реестр отечественного ПО

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


11.12.2025 «Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux 1
21.11.2025 «АЛМИ Партнер» и Etersoft подтвердили совместимость WINE@Etersoft с операционной системой «АльтерОС 2025» 1
22.10.2025 Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт» 1
27.08.2025 Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов 1
06.06.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft 1
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» 1
17.06.2024 ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 1
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования 1
18.04.2022 «Аскон» и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux 1
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1
31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2 1
21.01.2011 ALT Linux представила новую версию комплекта ПО и образовательных материалов для школ 1
25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack 1
18.08.2010 “Этерсофт” получила сертификат совместимости для системы “Гарант” под Linux 1
26.05.2010 Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО 2
13.04.2010 Linux для настольных ПК: единство в многообразии 1
09.03.2010 «Аскон» и Etersoft протестировали «Компас-3D V10» под Linux 2
19.02.2010 СПО в корпоративном секторе: примеры миграции 1
11.03.2009 ALT Linux выпустил ОС ALT Linux 4.1 Small Business 1
15.12.2008 Linux XP оснастят сетевыми экранами от «Инфотекс» 1
15.04.2008 UniOffice + OpenOffice.org: шаг на пути к замене MS Office 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Этерсофт и организации, системы, технологии, персоны:

Этерсофт - Etersoft 26 13
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 435 7
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 6
8995 5
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 791 3
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 49 3
Red Hat 1345 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 2
Broadcom - VMware 2492 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 2
Открытые технологии 715 2
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 2
Криптоком 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
Информация НПО 11 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 109 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 1
Корус Консалтинг ГК 1338 1
Yandex - Яндекс 8442 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
SAP SE 5430 1
Cisco Systems 5223 1
Oracle Corporation 6869 1
Microsoft Corporation 25238 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 977 1
Nvidia Corp 3735 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Dell EMC 5093 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 623 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Компас 20 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 12
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 133 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 7
Microsoft Windows приложения 219 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4146 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12351 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14905 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 641 4
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4479 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9873 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4043 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1901 2
Repository - Репозиторий 1055 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 437 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 350 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 677 1
Сервер приложений - Application server 345 1
Linux OS 10906 24
Microsoft Windows 16331 12
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 9
Mandriva Linux 85 4
Apache OpenOffice 484 4
ГНУ Линуксцентр - EduMandriva 5 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 253 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 366 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 2
Linux - Debian GNU 531 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Red Hat RPM - Package Manager 180 2
Linux KDE Plasma 249 2
Аскон Pilot-BIM - Аскон Building Information Model или Modeling 24 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 182 2
Этерсофт - UniOffice@Etersoft 1 1
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 1
Pervasive SQL 6 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Xubuntu 13 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Lubuntu 7 1
Mandriva Directory Server - MDS 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 1
1С:Хронограф 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс Школьный 10 1
FreeBasic 1 1
Аскон Компас-документов 1 1
Microsoft Office 3954 1
IBM DB2 392 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5835 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 1
Липатов Виталий 12 5
Новодворский Алексей 110 2
Гинда Дмитрий 8 2
Рудницкий Григорий 3 1
Лавриненко Сергей 1 1
Власова Ася 10 1
Казанцев Александр 4 1
Шаддеева Анна 1 1
Волокитин Игорь 9 1
Семавина Светлана 4 1
Мирзоев Мурад 27 1
Назаренко Ирина 45 1
Мылицын Роман 111 1
Амириди Юлия 23 1
Рудычева Наталья 95 1
Оснач Дмитрий 14 1
Голиков Александр 16 1
Ульянов Николай 162 1
Гусев Дмитрий 75 1
Смирнов Алексей 253 1
Кравцов Алексей 35 1
Ухлинов Леонид 59 1
Крюков Сергей 32 1
Калин Сергей 31 1
Киперварг Галина 32 1
Вайнберг Олег 18 1
Савельев Михаил 44 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Орлов Станислав 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 4
Нидерланды 3633 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 1
Европа 24639 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Национальный проект 374 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 75 1
Средства производства 52 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1321 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3384 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1060 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2314 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Ведомости 1238 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 42 1
