«Аскон» вырос в 2023 году на 47%

«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 г. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд руб., штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями «Аскон» работают почти 16 тыс. заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет.

Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. «Аскон», единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в топ-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews.

Вклад «Аскон» в развитие отечественной промышленности отмечен на выставке «Россия»: систему проектирования «Компас-3D – первый продукт компании, насчитывающий более 100 тыс. коммерческих пользователей и несколько миллионов инсталляций – включили в число главных достижений в павильоне «Сделано нами».

Технологическая база всех решений «Аскон» – собственное геометрическое ядро C3D, которое отвечает за 3D-моделирование и обмен данными – остается единственным коммерческим геометрическим ядром в России и странах БРИКС.

На традиционном для себя рынке ИТ-решений для машиностроения «Аскон» продолжает наращивать свою долю, вытесняя зарубежное программное обеспечение. Продажи новых лицензий программного комплекса для проектирования и управления жизненным циклом изделий (PLM-комплекса в составе систем «Лоцман:PLM», «Полином:MDM», «Вертикаль» и приложений) опередили продажи обновлений, а в каждом крупном контракте присутствовали новые рабочие места «Компас-3D». Уровень функциональности PLM-комплекса подтвержден заказчиками из высокотехнологичных отраслей. Так, «Объединенная двигателестроительная корпорация» выбрала решения «Аскон» для проектирования нового авиационного двигателя ПД-8В.

В 2023 г. при поддержке государства стартовали особо значимые проекты, направленные на замещение иностранного программного обеспечения российскими решениями. «Аскон» участвует в нескольких таких проектах и занимается созданием отраслевых цифровых платформ для общего машиностроения, двигателестроения, судостроения.

Одновременно с наращиваем функциональности продолжается перевод решений на Linux. В PLM-комплексе, который идет по пути кроссплатформенности, развивается веб-клиент системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM», открыта для тестирования серверная часть системы управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM» для Linux. Была показана находящаяся в разработке нативная Linux-версия «Компас-3D». Актуальная версия системы проектирования работает на отечественных операционных системах через приложение WINE@Etersoft.

На рынке цифровизации строительства в роли драйвера выступает государство с требованием обязательного применения технологии информационного моделирования (BIM) – сначала на объектах госзаказа, а теперь и в коммерческом секторе. В сегменте девелопмента востребована замена зарубежного ПО для работы с BIM-моделями и организации среды общих данных. За год «Аскон» выпустил 18 обновлений СОД Pilot-BIM/Pilot-ICE, учтя запросы заказчиков на инструменты экспертизы BIM-модели, кроссплатформенность, отказоустойчивость, безопасность данных. Компания Renga Software (совместное предприятие «Аскон» и «1С») вывела на рынок BIM-систему Renga Professional с возможностью совместной работы над проектом в режиме реального времени – эта технология уникальна для мирового рынка и реализована при грантовой поддержке РФРИТ.

Интеграторское бизнес-направление, представленное региональными офисами «Аскон», нарастило количество проектов по внедрению PLM-комплекса и BIM-решений. С присоединением компании «ПРО Текнолоджиз» получена экспертиза в области импортозамещения «тяжелого» инженерного ПО и сформирована самая крупная на рынке команда по системной интеграции в сфере PLM.

Важное место в стратегии компании занимает подготовка инженерных кадров и профориентация. Расширяя сотрудничество с передовыми инженерными школами, в 2023 г. «Аскон» стал индустриальным партнером ПИШ МГТУ «Станкин», РТУ МИРЭА и «ГибридТех» Тольяттинского государственного университета. Совместный Научно-образовательный центр открыт в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Центр САПР и конструкторско-технологической подготовки производства – в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.