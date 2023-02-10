«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования

«Аскон» и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux подтверждена для всех машиностроительных и приборостроительных приложения. Продукты программного стека входят в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Совместимость систем проверялась на широком наборе операций, типичных для пользователя САПР: это работа с документами и эскизами, моделирование деталей и сборок, автоматическое получение чертежей и спецификаций, применение библиотек стандартных изделий и материалов. В результате «Компас-3D» прошел все тесты.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для ИТ-инфраструктур любого масштаба и для работы с данными любой степени конфиденциальности, в том числе в составе значимых объектов КИИ.

«Компас-3D» применяется во всех без исключения отраслях промышленности: с его помощью инженеры создают в «цифре» новую технику, выполняют проекты модернизации, сопровождают изделия в производстве. Актуальная версия обладает возможностями трехмерного моделирования, включая твердотельное, поверхностное, листовое и объектное моделирование, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система построена на отечественном геометрическом ядре C3D (разработка C3D Labs, дочерней компании «Аскон»), что делает ее на 100% импортонезависимой. Ядро C3D также сертифицировано для работы в среде Astra Linux.

Дмитрий Гинда, директор по маркетингу «Аскон-системы проектирования»: «Запуск приложений “Компас-3D” на ОС Astra Linux с применением WINE@Etersoft сначала происходил нестабильно, работать в такой конфигурации было бы некомфортно. Специально для совместимости с ОС Astra Linux Special Edition было доработано приложение “Валы и механические передачи”. Таким образом, мы можем говорить не просто о запуске “Компас-3D” в среде Astra Linux через WINE@Etersoft, но и об отладке самого кода САПР для обеспечения надежной и бесперебойной работы пользователей».

Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра»: «Сейчас критически важно обеспечить бесперебойную работу и рост всех отраслей экономики, особенно промышленности. Для этого необходимо как можно скорее обеспечить рынок совместимыми импортонезависимыми ИТ-продуктами, функционал и надежность которых не уступают тем, что реализованы в зарубежных решениях. Поэтому вместе с коллегами по ИТ мы прикладываем максимум усилий к тому, чтобы технологические стеки, состоящие из нашего софта, работали корректно и ими было удобно пользоваться. Возможность применения “Компас-3D” под Astra Linux — это очень важное достижение, и мы благодарим всех, кто участвовал в тестах и адаптации ПО, за эффективное сотрудничество и включенность».

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Ранее эксперты подтвердили совместимость системы «Компас-3D» с ОС «Альт рабочая станция» 10 и «Ред ОС».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Аскон» — российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в создании информационных систем для промышленности и строительства. В 2020 г. компания признана системообразующей организацией российской экономики.