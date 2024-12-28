Гинда Дмитрий
Гинда Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
|Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 7 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Харитонов Николай 9 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Ивашов Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.