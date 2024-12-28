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Гинда Дмитрий



28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 1
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» 1
24.05.2024 «Аквариус» и «Аскон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве 1
12.09.2023 «Аскон» объявила о запуске программы поддержки инженерных стартапов 1
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования 1
18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН 1
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гинда Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 6
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Программные технологии 86 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Ростелеком 9700 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
SFF - Small Form Factorr - форм-фактор 88 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Программный стек 213 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 196 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 5
Linux OS 9936 2
Этерсофт - WINE@Etersoft 19 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
Аскон KompasFlow 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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