Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН

Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что «Компас-3D» стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Совместимость продуктов критически важна для предприятий, задействованных в таких отраслях, как машиностроение, авиастроение, оборонная промышленность, металлургия, гражданское строительство и т.д. Приобретение оборудования, которое не сертифицировано для работы со специфичным и дорогостоящим программным обеспечением, грозит финансовыми, производственными и репутационными потерями.

«Совместимость оборудования Delta Computers и программного обеспечения АСКОН в очередной раз доказывает, что ПК “Бобер” и “Ворон” предназначены для профессионалов, – сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. – Осуществление сложных масштабных проектов требует надежных и производительных инструментов. ПК “Бобер” и ПК “Ворон” в определенных конфигурациях выступают в качестве рабочих или графических станций, способных выдерживать большие нагрузки и обеспечивать максимальную функциональность в специализированных приложениях. Стабильная работа самого распространенного отечественного ПО для САПР (CAD) на ПК Delta Computers служит лучшим подтверждением высокого уровня их эффективности и отказоустойчивости».

«Для многих наших заказчиков сейчас очень важна технологическая независимость как программного обеспечения, так и аппаратных средств. Еще важнее использовать в работе проверенные и стабильные связки ПО и компьютеров, чтобы быстро адаптироваться к текущим реалиям. Мы рады подтвердить совместимость “Компас-3D” и ПК “Бобер” и “Ворон” и получить надежного партнера в лице Delta Computers», – отметил Дмитрий Гинда, директор по маркетингу направлений CAD и AEC АСКОН.

Тестирование персональных компьютеров проводилось по методике, разработанной специалистами АСКОН. Использовались типовые конфигурации с разными процессорами и видеокартами. На первом этапе в автоматическом режиме оценивалась производительность оборудования при работе с «Компас-3D» (рейтинг CPU/HDD и рейтинг Video). Вторым этапом был ручной тест для выявления проблем отображения документов на конкретных видеоадаптерах и драйверах.

Компьютеры «Бобер» и «Ворон» предназначены как для стандартных, так и для узкоспециализированных программ с повышенными требованиями к производительности. Все благодаря платформе на базе чипсета Intel B560 и процессоров Intel Core 10-го и 11-го поколения, а также широкой компонентной базе. Главное отличие двух ПК – в размерах: «Бобер» выполнен в компактном корпусе SFF, а ПК «Ворон» в классическом Tower-корпусе с большим количеством внутренних и внешних отсеков. Оба устройства разработаны и произведены в России и включены в реестр Минпромторга.

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Российская импортонезависимая система трехмерного проектирования «Компас-3D» – стандарт для тысяч предприятий и сотен тысяч экспертов. В основе «Компас-3D» лежит российское геометрическое ядро C3D и собственные программные технологии. Приложения для «Компас-3D» позволяют ускорять процесс проектирования изделий в различных отраслях промышленности.

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АСКОН – российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства.

Delta Computers – российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования, клиентских систем и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения.