«Аквариус» и «Аскон» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Группа компаний «Аквариус» и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» подписали соглашение о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на разработку и создание совместных высокотехнологичных и эффективных решений для российского ПО и оборудования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

В рамках сотрудничества компании планируют заниматься разработкой и внедрением совместных технологий, сертификацией оборудования для работы специализированного инженерного ПО «Аскон», а также обмениваться опытом и знаниями в области передовых ИТ-решений.

«Сейчас российские производители готовы в значительной степени замещать оборудование ушедших мировых брендов. Для этого у нас ведутся свои разработки и собственное производство. А в кооперации с разработчиками отечественного ПО, в частности, компанией «Аскон», которая создает отраслевые цифровые платформы и решения для машиностроения и строительства, мы можем создавать новые эффективные решения для отечественного рынка. Подписание соглашения – первый важный шаг к продуктивной работе в этом направлении. Он станет серьезным стимулом для появления нового качественного рыночного предложения», - сказал вице-президент по коммерческой деятельности ГК «Аквариус» Николай Харитонов.

«При переходе на отечественные цифровые решения заказчикам важно получить проверенные и надежные рабочие места. Особенно это актуально для отраслей реального сектора, где используются тяжелые приложения CAD/BIM/PLM, требовательные к аппаратной части. Наше сотрудничество с ГК «Аквариус» позволит предоставить предприятиям устойчивую связку инженерного ПО и аппаратного обеспечения», - отметил директор по маркетингу «Аскон-Системы проектирования» Дмитрий Гинда.

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Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.

«Аскон» — разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, системообразующая организация российской экономики. Работает на рынке с 1989 г. Создает отраслевые цифровые платформы и решения для машиностроения и строительства, внедряет ИТ-системы масштаба предприятий и корпораций. На разработках «Аскон» реализуются технология полного жизненного цикла изделия и технология информационного моделирования в строительстве. География присутствия охватывает Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан: региональные офисы и центры разработки открыты в 30 городах.