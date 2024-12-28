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Ивашов Николай



28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ивашов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
РТИ 145 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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