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Чмырев Андрей



28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 1
15.04.2024 В России разработали высокотехнологичную логистическую платформу 1
31.08.2023 В России создают приложение для автоматизации логистики крупного и среднего бизнеса 1
13.01.2023 ГК «Корус консалтинг» создаст собственную логистическую платформу 1
12.07.2022 S3 совместно с «Корус консалтинг» увеличили скорость сборки интернет заказов на 40% 1
25.10.2021 Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan 1
15.03.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3 1
20.02.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал склад концерна JTI 1
21.12.2010 «Корус Консалтинг» создаст склад с голосовым управлением для Uhrenholt 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Чмырев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 8
Manhattan Associates 59 5
SAP SE 5277 1
LLamasoft 9 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Ростелеком 9700 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Uhrenholt - Уренхольт 5 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 17 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Аксессуары 3881 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 78 1
Маркировка - Marking 1054 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 171 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Dynamics 1175 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Корус Консалтинг - KONCRIT 6 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows 15656 1
Google Android 13994 1
Иванов Александр 101 1
Казановский Павел 3 1
Урин Вадим 2 1
Демин Юрий 3 1
Федоров Иван 23 1
Ивашов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Япония 13282 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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