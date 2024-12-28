Чмырев Андрей
Чмырев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1217 8
|Manhattan Associates 59 5
|SAP SE 5277 1
|LLamasoft 9 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Yandex - Яндекс 7339 1
|Флай дрон - Fly Drone 15 1
|Ростелеком 9700 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Иванов Александр 101 1
|Казановский Павел 3 1
|Урин Вадим 2 1
|Демин Юрий 3 1
|Федоров Иван 23 1
|Ивашов Николай 1 1
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