«Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3

ГК «Корус консалтинг» автоматизировал сложные складские процессы для российского дистрибутора Single Source Suppliers (S3): приемку, сортировку, размещение возвращенных от клиента товаров, их движение для обработки на производственном участке, управление пополнением и отбором мелкоштучного товара на конвейерной линии и многое другое. Новая система на базе WMS Manhattan существенно увеличила оборачиваемость склада за счет ускорения процессов сборки и комплектации.

На глобальном рынке логистики набирает популярность тренд на делегирование комплектации заказов — в том числе, поштучного фулфилмента – от производителей и торговых сетей к дистрибуторам, что приводит к росту нагрузки на их склады. Поэтому в стремлении снизить трудозатраты на сборку компании все чаще внедряют комплексные решения, включающие в себя механизацию и автоматизацию процессов.

С подобной ситуацией столкнулся крупнейший в России многопрофильный дистрибутор Single Source Suppliers (S3). Чтобы быстро формировать заказы с поштучной комплектацией, компания еще в 2011 году провела модернизацию склада и внедрила конвейер, проходящий через шесть участков хранения товара. Но с увеличением их количества (сейчас их уже 20) и переходом на полную автоматизацию дополнительных операций конвейерной линии старая WMS перестала справляться с объемом задач. Для повышения уровня сервиса и ускорения обработки заказов дистрибутор решил перейти на более функциональную и производительную систему.

После тщательного анализа и обзора лучших европейских практик компания остановила выбор на лидере мирового рынка WMS для склада Manhattan Associates. Для внедрения решения компания обратилась к «Корус консалтинг», официальному представителю вендора в России.

В рамках первого этапа специалисты «Корус консалтинг» внедрили новую WMS и интегрировали ее с конвейерным оборудованием. Следующий подпроект и подключение pick-by-voice позволили сотрудникам склада удобно взаимодействовать с системой через голосовой интерфейс. Новые технологии обработки движения товаров и способы автоматизации процессов, не учитываемые в прежней системе, а также визуализация ключевых показателей работы позволили ускорить обработку заказов. Все это привело к существенному увеличению производительности склада, значительно повысило точность выполняемых персоналом операций, сократило время выполнения стандартных процедур и количество ошибок.

Сейчас новая система полностью автоматизирует складские процессы, а также поддерживает возможность быстро подстраиваться под изменяющиеся требования бизнеса. В планах перейти на новую схему взаимодействия, в которой заказчик заберет часть разработки на себя. Это повысит его самостоятельность и поможет существенно снизить затраты на внедрение новых модулей.

«Несмотря на достаточно компактные размеры склада S3, концентрация разных вариантов процессов на квадратный метр весьма высока. В таком случае автоматизация становится не просто важной частью трансформации бизнеса, а критичной статьей оптимизации расходов. Благодаря высокой вовлеченности специалистов и топ-менеджмента компании, а также готовности работать над проектом в режиме 24/7 нам удалось не только выполнить поставленные задачи, но и предоставить S3 инструменты для дальнейшего развития склада», – отмечает Андрей Чмырев, руководитель направления SCALE департамента логистики ГК «Корус консалтинг».

«Мы довольны результатами совместного проекта с «Корус консалтинг». Задачи, которые были поставлены перед нашей совместной командой, были достигнуты полностью. Ресурсы WMS еще не полностью использованы, и поэтому мы продолжаем работу по расширению функциональных возможностей и подчинению системе остальных внутрискладских операций», – комментирует Вадим Урин, директор по логистике ГК «S3».

S3 (Single Source Suppliers) – крупнейший многопрофильный дистрибутор, представленным на четырех товарных рынках. Ассортиментный портфель Компании составляет более 15 тысяч наименований товаров.