В России создают приложение для автоматизации логистики крупного и среднего бизнеса

ИТ-компания «Корус консалтинг» презентовала результаты первого этапа разработки цифровой логистической платформы. Решение помогает оптимизировать транспортную и складскую логистику. Продукт создается в рамках программы импортозамещения ПО. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

На платформе реализовано бизнес-приложение, которое позволит компаниям автоматизировать склады крупного и среднего бизнеса от 1000 кв. м. до 200 тыс. кв. м. с высокой интенсивностью операций. При помощи системы бизнес сможет принимать, размещать, хранить, обрабатывать и отгружать товары, а также управлять транспортом на территории склада. Главная особенность новой платформы – способность поддерживать нелинейные нагрузки: более 1000 пользователей единовременно и не менее 100 тыс. операций в час.

«До сих пор 9 из 10 крупнейших российских производственных компаний используют зарубежные WMS. Сегодня многие из них столкнулись с отсутствием долгосрочной устойчивой поддержки внедренных продуктов. Это стало основным драйвером для разработки новой платформы для компаний со сложной, мультимодальной логистикой. По функциональным возможностям новое ИТ-решение будет соответствовать мировым стандартам систем для управления логистикой», – сказал функциональный архитектор платформы Андрей Чмырев.

Специалисты «Корус консалтинг» создали первую версию платформы, которая охватывает базовые технологические процессы по управлению товародвижением на складе. Безопасность данных обеспечивается мультифакторной аутентификацией, разграничением прав доступа на основе ролей, логированием важных событий и действий пользователей.

Платформа разрабатывается на базе современных фреймворков и open-source технологий. Такой подход позволит клиентам не зависеть от поставщика: в случае передачи кода есть возможность работать с разными командами разработчиков, адаптировать и расширять продукт самостоятельно.

ГК «Корус консалтинг» реализует платформу при поддержке Российского фонда развития информационных технологий – команда разработки получила грант на сумму более 99 млн руб. На данный момент завершен первый из трех этапов проекта.

Платформа создается в рамках трехлетней дорожной карты. В ближайших планах – воркшопы и тест-драйвы с потенциальными клиентами. С выпуском коммерческой версии продукта появятся оптимизационные механики для управления персоналом, биллинга, роботизации. Разработчики добавят в платформу приложения по управлению запасами, транспортными перевозками и систему управления заказами и другие решения. Это позволит создать решение, полностью отвечающее запросам российского бизнеса: от стратегического планирования до выполнения операционных логистических задач.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1500 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.