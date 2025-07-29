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Урин Вадим
УПОМИНАНИЯ
Урин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1276 2
|Manhattan Associates 60 1
|Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 131 1
|Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
|Европа 24460 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
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