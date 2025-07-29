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Урин Вадим


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Корус Консалтинг» роботизирует склады дистрибьютора цифровой и бытовой техники S3 1
12.07.2022 S3 совместно с «Корус консалтинг» увеличили скорость сборки интернет заказов на 40% 1
15.03.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Урин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1276 2
Manhattan Associates 60 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2533 2
Маркировка - Marking 1153 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6679 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 186 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 1
Аксессуары 4015 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5715 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1091 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 131 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Чмырев Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 2
Европа 24460 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3120 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 739 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9254 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7555 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5086 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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