S3 совместно с «Корус консалтинг» увеличили скорость сборки интернет заказов на 40%

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по оптимизации комплектации заказов для компании S3. Интеграция действующей WMS-платформы Manhattan SCALE со стеллажами Pick To Light позволила в разы увеличить скорость сборки, совместить пост проверки и упаковки интернет заказов и тем самым в два раза повысить производительность пост-контроля. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Компания S3 (ООО «СЛС») – дистрибутор светотехники и электротехники, товаров для дома и сада, цифровой техники и аксессуаров, товаров для красоты и здоровья. Работает на российском рынке с 1997 г. Рост количества заказов и начало сотрудничества с маркетплейсами стали толчком для оптимизации процесса комплектации и сортировки заказов.

S3 нашли способ уменьшить количество упаковочной тары, увеличить скорость отбора и проверки товара с помощью установки стеллажей Pick To Light. Технология позволяет передавать информацию о заказах в электронном виде через WMS. Затем сборщик получает задания с помощью световых модулей, установленных для каждой ячейки – они показывают место товара на стеллаже и его необходимое количество для отбора. Интеграцию установленной на складах WMS Manhattan SCALE с системой Pick To Light S3 поручили своему давнему партнеру «Корус консалтинг».

Рабочая группа не только интегрировала стеллажи с системой управления складом, но и внесла изменения в работу с конвейерным оборудованием и в модуль формирования заданий на комплектацию. Это позволило организовать параллельную сборку нескольких заказов одновременно. Установка стеллажей Pick To Light значительно сократила количество тары на конвейере – с 1200 коробок до 40. Малообъемные заказы теперь собирают в один контейнер — в результате уменьшилось количество подходов к ячейкам, а скорость сборки повысилась на 40%. Также была разработана полноэкранная форма, поддерживающая процесс сортировки объединенных грузовых единиц.

Применение новой технологии снижает нагрузку не только на сборщиков, но и на сотрудников пост-контроля. Раньше из-за большего количества тары сотрудники едва выполняли норматив 180 строк в час: приходилось проверять, подтверждать и закрывать каждый контейнер. Уменьшение количества коробок, внедрение веб-интерфейса сортировки и системы Pick To Light позволило проверяющему брать в работу до 30 заказов одновременно и тратить на один такой микс-контейнер не более пяти минут. В итоге общая производительность пост-контроля выросла в два раза.

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Значительно сократилась и скорость отгрузки. Раньше на упаковку заказа в коробку и его маркировку уходило полторы минуты, теперь весь процесс обработки занимает 30 секунд. Благодаря автоматизации печати маркировки и объединению упаковки с участком сортировки Pick To Light скорость увеличилась в три раза, а общее время выполнения работы одним сотрудником сократилось с 30 до шести часов.

«Идея создания нового процесса для склада возникла после бурного роста интернет-продаж и увеличения отгрузок по типу FBS (в упаковке для конечного потребителя). За первые месяцы работы с известными торговыми площадками количество выполненных заказов увеличилось с 30 до 900 в день. Старая система отбора товаров на конвейерной линии могла не справиться с такими объемами. Совместно с коллегами из “Корус консалтинг” мы разработали концепцию объединения заказов в одну сборочную единицу и сортировки собранного заказа на «последней миле» конвейерной линии. Одновременно мы начали работу по подбору оборудования Pick To Light, а коллеги разрабатывали интерфейс и софт. В результате совместной работы мы достигли отличных результатов: производительность на участке сборки штучных заказов увеличилась в разы», — сказал Вадим Урин, генеральный директор ООО «СЛС»

«Отличного результата можно достичь только при слаженной работе двух команд. В самом начале мы распределили роли: на S3 легли задачи по комплексному тестированию процесса, в том числе интеграция, обучение конечных пользователей, подготовка сопряженного с WMS оборудования – стеллажей Pick To Light. “Корус консалтинг” интегрировал систему с установленной на складе WMS Manhattan SCALE и внес необходимые изменения в работу конвейерного оборудования и модуль формирования заданий на комплектацию. В итоге нам добиться значительного сокращения временных и трудовых затрат», — отметил Андрей Чмырев, руководитель направления WMS ГК «Корус консалтинг».