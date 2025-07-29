«Корус Консалтинг» роботизирует склады дистрибьютора цифровой и бытовой техники S3

Компания S3 совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализует пилотный проект по внедрению роботов-паллетоперевозчиков. Роботизация складских процессов позволит повысить производительность одного из процессов склада на 70%, сократить количество ошибок, минимизировать затраты на персонал и обеспечить бесперебойную работу 24/7. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

S3 — многопрофильный дистрибьютор и производитель, ассортимент которого включает более 14 тыс. наименований: бытовую технику, электронику, товары для дома, фототехнику, товары для сада и огорода, а также строительно-электромонтажные материалы. Компания предлагает полный спектр услуг – от складской логистики до доставки грузов. В настоящее время S3 управляет логистическими комплексами, площадь которых превышает 80 тыс. кв. м.

S3 на протяжении многих лет автоматизировала и совершенствовала производственные и бизнес-процессы. В настоящее время компания ставит перед собой задачу роботизировать основные складские операции. S3 обратились в «Корус Консалтинг», так как у компаний уже есть успешный опыт совместной работы.

Ранее, в 2020 г., в рамках стратегии цифровой трансформации, S3 совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализовали комплексный проект по автоматизации складских процессов. Запущенная WMS позволила значительно увеличить оборачиваемость склада и ускорить обработку заказов за счет интеграции с конвейерными линиями и голосовой системой управления.

Новой задачей для экспертов «Корус Консалтинг» и S3 стала интеграция роботов-палетоперевозчиков с существующей WMS. Система управления автоматически распределяет задания между роботами и отслеживает выполнение операций. В случае поломки или задержки один робот может передать груз другому, что обеспечивает бесперебойную работу склада. Все возможные ошибки фиксируются на уровне самого робота, системой управления роботами и WMS.

Каждый робот способен обрабатывать до 10 паллет в час, работать с грузами весом до 700 кг и высотой до 1,7 м, перемещаясь по маршрутам длиной более 600 метров. Роботы выполняют операции круглосуточно, что позволяет заменить труд нескольких сотрудников и обеспечить стабильную производительность. После запуска проекта роботы будут обеспечивать до 70% всех перемещений палет в зоне склада, что повышает эффективность и снижает влияние человеческого фактора.

«Долгое время роботизация оставалась модным трендом: во многих отраслях использовались прототипы, были тестовые запуски, однако масштабных и успешных проектов, которые доказывали бы ее эффективность, не было. Сегодня ситуация меняется. Передовые компании, такие как S3, первыми внедряют эти технологии и показывают, что роботизация — это не про будущее, а про реальные решения для бизнеса уже сейчас. Мы помогаем клиентам запускать такие проекты и добиваться ощутимых результатов: повышать эффективность, снижать затраты и быстро возвращать инвестиции», — отметил Иван Смирнов, эксперт-консультант ГК «Корус Консалтинг».

После успешного запуска пилотного проекта, планируется масштабировать решение на другие складские процессы компании в течение следующего года. Это позволит со временем создать полностью роботизированную систему управления складом нового поколения.

«Для нас партнерство с ГК «Корус Консалтинг» — это не просто сотрудничество с поставщиком решений, а полноценный стратегический союз. Благодаря этому партнерству мы можем быстро и уверенно внедрять самые передовые технологии, которые помогают нам повышать эффективность логистических процессов и достигать наших бизнес-целей. Мы уверены в качестве реализуемых проектов и ценим профессионализм команды „Корус Консалтинг“, которая прекрасно понимают наш бизнес изнутри, быстро погружаются в задачи и предлагают эффективные решения», — отметил Вадим Урин, директор по логистике группы компаний S3.