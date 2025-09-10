Логистическая платформа KONCRIT от ГК «Корус Консалтинг» вошла в реестр отечественного ПО

Цифровая логистическая платформа KONCRIT, разработанная ГК «Корус Консалтинг», включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения под регистрационным номером №28929. Решение о включении было принято экспертным советом Минцифры России. Присвоение статуса отечественного ПО подтверждает, что KONCRIT соответствует требованиям законодательства и технологическим стандартам. Платформа помогает бизнесу адаптироваться к изменениям рынка, снижать издержки и выстраивать устойчивые, эффективные логистические процессы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

KONCRIT — это отечественное решение, предназначенное для комплексного управления складом, двором, транспортом и цепочками поставок. Платформа способствует повышению производительности и эффективности логистических процессов за счет масштабируемой ИТ-архитектуры, адаптируемой под уникальные бизнес-задач компаний со сложной операционной структурой, разветвленными цепочками поставок и мультимодальной логистикой.

Разработка решения велась при поддержке РФРИТ и с самого начала была ориентирована на создание промышленной цифровой платформы, способной стать технологическим ядром логистики в компаниях разного масштаба и профиля. Сегодня в состав KONCRIT входят бизнес-приложения для управления складом и грузовым двором. Они могут использоваться как отдельно, так и в составе платформы, в зависимости от задач клиента. Модули интегрируются с внешними ИТ-системами, поддерживают открытое API и масштабируются без ограничений: как по числу пользователей, так и по количеству складов, операций и артикулов.

Особое внимание в KONCRIT уделено скорости внедрения и сопровождению. Платформа поставляется с широким возможностями «из коробки» и не требует длительных доработок. Встроенные инструменты CI/CD и автоматизированное тестирование обеспечивают предсказуемые обновления без риска для работоспособности системы. При этом сопровождение платформы подразумевает круглосуточную техническую поддержку и мониторинг ключевых бизнес-показателей. Таким образом, обеспечивается непрерывность всех логистических процессов.

В рамках включения KONCRIT в реестр отечественного ПО был представлен перечень зарубежных логистических систем, с которыми платформа сопоставима по функциональности. В список вошли решения мирового уровня: Infor WMS, HighJump, Generix, Oracle WMS Cloud, Körber, Blue Yonder, SAP EWM и Manhattan. Это подчеркивает, что решение разрабатывалось как полноценная альтернатива известным зарубежным продуктам и ориентировано на замену критически важного логистического программного обеспечения в условиях технологической независимости. При этом платформа обладает высокой производительностью и гибкостью, позволяющей адаптироваться к российским реалиям.

На российском рынке KONCRIT уже используется в сложных логистических проектах. Один из ключевых примеров — автоматизированный мультимодальный логистический комплекс в особой экономической зоне «Алабуга». Проект включал интеграцию четырех систем, поставку оборудования и запуск ИТ-ландшафта с нуля в условиях фиксированного бюджета и жестких сроков. Благодаря гибкости архитектуры KONCRIT, предварительно готовым модулям и возможности быстрой кастомизации, вся инфраструктура была развернута всего за четыре месяца.

«Включение KONCRIT в реестр отечественного ПО — важное признание зрелости нашей платформы и ее готовности к промышленной эксплуатации. Мы создали решение, которое учитывает реальные потребности логистики сегодня: распределенную структуру, мультимодальные цепочки и нестандартные процессы, требующие гибкости в управлении операциями, временем и ресурсами. KONCRIT ориентирована на компании, для которых важны устойчивость, развитие и технологическая независимость. Сегодня это не просто альтернатива зарубежным системам, а основа для выстраивания собственной цифровой логистики — эффективной, адаптивной и полностью подконтрольной бизнесу», — сказал Андрей Чмырев, функциональный архитектор платформы KONCRIT.