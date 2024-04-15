В России разработали высокотехнологичную логистическую платформу

Решение ГК «КОРУС Консалтинг» станет альтернативой зарубежным ИТ-системам по управлению логистикой крупного и среднего бизнеса. Платформа KONCRIT уже доступна к приобретению.

При создании цифровой платформы команда «КОРУС Консалтинг» применила более чем 20-летний опыт работы с лидирующими логистическими решениями в качестве интегратора — в их числе Manhattan, SAP EWM, Microsoft Dynamics, LLamasoft. Накопленная экспертиза помогла создать продукт, полностью отвечающий запросам российского бизнеса. Разработка ведется за счет собственных инвестиций «КОРУС Консалтинг» и выигранного компанией гранта от Российского фонда развития информационных технологий в размере более 99 миллионов рублей.

KONCRIT автоматизирует управление цепочками поставок в ритейле, дистрибуции, производстве, e-commerce и 3PL. На начальном этапе проекта на платформе реализованы подсистемы управления складом и двором. Дорожная карта развития продукта включает в себя функциональность для управления транспортом, управления заказами, автоматического пополнения, прогнозирования поставок и решения других задач в области логистики. Помимо базовых технологических процессов по управлению товародвижением на складе, в системе заложены механики для оптимизации управления персоналом, биллинга, роботизации. Кроме того, компании с нетиповыми процессами, чьи требования бизнеса выходят за рамки общепринятых классов систем и готовых продуктов, смогут использовать KONCRIT как фундамент для заказной разработки.

Решение создавалось на базе современных фреймворков с использованием новейших технологий, включая искусственный интеллект. KONCRIT позволяет работать с 200 тыс. артикулов, для маркетплейсов этот показатель достигает 1 млн. Система способна выдерживать высокие нагрузки: она поддерживает более 100 000 операций в час и 1000 активных пользователей единовременно. Это сопоставимо с результатами нагрузочных тестов международных систем или превышает их показатели.

KONCRIT предполагает как тянущую, так и толкающую модель управления материальными потоками и может оперативно переключаться между ними. Это позволяет применять приложения на базе платформы на складах при производственных предприятиях, распределительных центрах маркетплейсов и компаний, осуществляющих розничную торговлю, а также логистических провайдеров.

Система позволит наладить управление запасами потоварно и в виде посылок, грузов и отправлений, что дает возможность использовать платформу в сегменте посылочного бизнеса.

Платформа предусматривает кастомизацию под конкретного пользователя и автоматическую адаптацию под его привычки. Настройки продукта можно менять «на лету» с помощью визуального конфигуратора. Платформа собирает расширенные данные для аналитики и принятия управленческих решений и позволяет создавать BI-дашборды и отчеты.

Продукт предполагает расширенную логику управления складскими операциями и событийную модель управления запасами — WMS фиксирует складские события и, анализируя их, помогает сотрудникам склада в принятии решений. Это позволит снизить риск несвоевременной реализации продукции — система будет давать задание на отбор товара исходя из его срока годности и длины плеча доставки.

При создании решения особое внимание было уделено механизмам его интеграции с другими ИТ-системами. KONCRIT предполагает автоматическое развертывание обновлений и открытые API. Они выступают посредником в информационном обмене между ИТ-системами и запускают автоматическое обновление данных после любого их изменения. Кроме того, разработка предусматривает автотестирование — это позволит при переписывании или дополнении кода не проверять его работу вручную и оперативно тестировать новые настройки.

Таким образом, использование в разработке современных фреймворков и технологий, а также глубинное исследование запросов крупных и средних компаний в организации логистики дали возможность создать платформу, которая обладает конкурентными преимуществами на рынке. К ним относятся высокая производительность, инструменты для упрощения интеграции решения с другими ИТ-системами и его доработки, а также способность приложений KONCRIT гибко подстраиваться под изменения в ИТ-ландшафте компании.

На данный момент «КОРУС Консалтинг» готовится к сотрудничеству с первыми клиентами.

Андрей Чмырев, функциональный архитектор KONCRIT: «Наш опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми и российскими компаниями показывает, что сегодня они предъявляют высокие требования к логистическим решениям — бизнесу важны возможность конфигурации системы, сокращения времени на внедрения новых фич в продукте за счет автотестирования и высокая производительность. При разработке решения мы учли эти пожелания. Благодаря тому, что мы разрабатываем систему на базе современных фреймворков и используем искусственный интеллект для повышения качества кода, решение не потребует длительного тестирования и покажет эффективность вскоре после внедрения. Мы с нетерпением ждем результатов первых проектов и отзывов заказчиков».