ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS с программным продуктом WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

В условиях активного импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости российских операционных систем с широким спектром отечественного программного обеспечения. В связи с этим ALMI Partner, российский производитель общесистемного и прикладного программного обеспечения, активно тестирует ОС AlterOS на совместимость с продуктами российских разработчиков. Недавно компания успешно провела тесты на совместимость и корректность работы ОС AlterOS с WINE@Etersoft.

AlterOS — линейка дистрибутивов для серверов, рабочих станций и тонких клиентов. Операционная система внесена в Единый Реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и соответствует государственным стандартам. AlterOS предназначена для работы не только с отечественным, но и с зарубежным программным обеспечением.

WINE@Etersoft обеспечивает бесшовный запуск и устойчивую работу Windows-приложений в российских операционных системах на базе ядра Linux. Продукт основан на коде свободного проекта Wine, доработкой которого компания Etersoft занимается с 2005 г., включен в Единый реестр отечественного ПО.

По результатам тестирования компании выпустили сертификат, подтверждающий совместимость и корректность работы AlterOS и WINE@Etersoft. В планах партнеров — реализация совместных проектов в разных отраслях и регионах России.

«ALMI Partner как вендору общесистемного и прикладного ПО особенно важно быть в тренде импортозамещения и учитывать потребности заказчиков в этом процессе. Совместные проекты с Etersoft позволят предложить клиентам совокупное решение, которое поддерживает самые распространенные в бизнесе и государственных структурах программные продукты. С использованием WINE@Etersoft компании могут перейти на AlterOS и продолжить использовать Windows-приложения в привычном режиме», — отметил Станислав Орлов, технический директор ALMI Partner.

«WINE@Etersoft не требует модификации запускаемого ПО и добавления слоя совместимости со стороны запускаемого Windows-приложения. В этом заключается одна из отличительных особенностей нашего продукта. Необходимость пересобрать его может возникнуть при изменении бинарных интерфейсов низкоуровневых библиотек ОС, однако на работоспособность Windows-приложений это не окажет влияния», — отметил Виталий Липатов, генеральный директор компании Etersoft.