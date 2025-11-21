«АЛМИ Партнер» и Etersoft подтвердили совместимость WINE@Etersoft с операционной системой «АльтерОС 2025»

«АЛМИ Партнер», производитель общесистемного и прикладного ПО, и Etersoft, российский разработчик программных решений на базе Linux, объявили о совместимости и корректной работе операционной системы «АльтерОС 2025» с программным продуктом WINE@Etersoft 10.3.2. Результаты испытаний, проведенных специалистами компаний, подтверждены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

«АльтерОС 2025» — российская операционная система на базе ядра Linux, предназначенная для решения широкого спектра прикладных задач. Она соответствует всем отечественным стандартам, управляет вычислительными процессами и распределяет ресурсы, обеспечивая стабильную работу как с российским, так и с зарубежным программным обеспечением. Система включена в Единый реестр российского ПО и востребована в государственном и корпоративном секторах.

WINE@Etersoft — программный продукт, позволяющий запускать Windows-приложения в среде Linux без модификации исходного кода. Решение основано на коде свободного проекта Wine. WINE@Etersoft включен в Единый реестр российского ПО и поддерживает ключевые бизнес-приложения, включая «1С: Предприятие», системы банк-клиент и правовые справочники.

«Для "АЛМИ Партнер", как вендора общесистемного ПО, важно предлагать клиентам комплексные решения, соответствующие трендам импортозамещения. Совместимость "АльтерОС 2025" с WINE@Etersoft позволяет организациям перейти на отечественную ОС, сохранив возможность работы с привычными Windows-приложениями. Это значимый шаг в развитии экосистемы российского ПО», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«WINE@Etersoft обеспечивает бесшовный запуск Windows-приложений в Linux-среде без необходимости их пересборки. Это ключевое преимущество нашего продукта, которое позволяет организациям минимизировать затраты при переходе на российское ПО. Мы продолжаем развивать решение, расширяя список поддерживаемых приложений и операционных систем и улучшая стабильность работы», — сказал Виталий Липатов, генеральный директор компании Etersoft.