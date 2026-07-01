Индексная книга (каталог) CNews*
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Лавриненко Сергей
СОБЫТИЯ
|01.07.2026
|Компания JoyMoney выбрала MaxPatrol SIEM ядром своего SOC 1
|19.02.2010
|СПО в корпоративном секторе: примеры миграции 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Лавриненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
|Морион 17 1
|Этерсофт - Etersoft 28 1
|Microsoft Corporation 25693 1
|Red Hat 1376 1
|Apache OpenOffice 490 1
|Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 1
|Этерсофт - WINE@Etersoft 28 1
|Pervasive SQL 6 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
|Linux OS 11424 1
|Microsoft Windows 16791 1
|Ульянов Николай 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.