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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лавриненко Сергей

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Компания JoyMoney выбрала MaxPatrol SIEM ядром своего SOC 1
19.02.2010 СПО в корпоративном секторе: примеры миграции 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лавриненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
Морион 17 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Microsoft Corporation 25693 1
Red Hat 1376 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 32 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13081 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Microsoft Windows приложения 226 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4285 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12070 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4303 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5212 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64211 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28032 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7106 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2940 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8563 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 143 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33163 1
Apache OpenOffice 490 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 1
Pervasive SQL 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
Linux OS 11424 1
Microsoft Windows 16791 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1670 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15862 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2842 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1790 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2296 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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