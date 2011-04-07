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Mandriva Directory Server MDS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.04.2011 «АйТи» и Pingwin Software внедрили СПО в Счетной палате РФ 1
22.03.2011 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2 1
21.09.2010 Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России 1
26.05.2010 Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО 1
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
16.02.2009 «Имаг» перешла на Mandriva Linux 1
13.03.2008 Сервер каталогов Mandriva внедрили в крупнейшей металлургической компании 1
13.03.2008 Mandriva представила новые решения корпоративного класса в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Mandriva Directory Server и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 7
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 3
9594 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 2
Bacula Systems 14 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Microsoft Corporation 25775 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
Red Hat 1378 1
Bitdefender 171 1
АйТи 1519 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
ИМАГ 38 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NGI Fund 36 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Управляемость - Manageability 2271 1
Сервер приложений - Application server 357 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 250 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 46 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
PXE - Preboot Execution Environment - Pre eXecution Environment - среда дозагрузочного выполнения 29 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Mandriva Linux 87 8
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Windows 16882 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 2
Apache OpenOffice 490 2
Microsoft Windows NT 890 2
SquirrelMail Project Team 5 1
Nagios 18 1
Dovecot 7 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
IBM DB2 396 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 1
Postfix - mail transfer agent 55 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Philippe Jean-Michel - Филипп Жан-Мишель 2 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Миронов Юрий 24 1
Вайнберг Олег 18 1
Бескровный Владимир 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Образование в России 2893 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
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