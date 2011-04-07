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Mandriva Directory Server MDS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.04.2011
|«АйТи» и Pingwin Software внедрили СПО в Счетной палате РФ 1
|22.03.2011
|Вышел Mandriva Enterprise Server 5.2 1
|21.09.2010
|Mandriva разворачивается в сторону Бразилии и России 1
|26.05.2010
|Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО 1
|08.04.2010
|Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
|16.02.2009
|«Имаг» перешла на Mandriva Linux 1
|13.03.2008
|Сервер каталогов Mandriva внедрили в крупнейшей металлургической компании 1
|13.03.2008
|Mandriva представила новые решения корпоративного класса в России 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Mandriva Directory Server и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Philippe Jean-Michel - Филипп Жан-Мишель 2 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Миронов Юрий 24 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Бескровный Владимир 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.