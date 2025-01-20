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PXE Preboot Execution Environment Pre eXecution Environment среда дозагрузочного выполнения



20.01.2025 Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
14.08.2024 Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321 1
12.12.2023 Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест 1
26.04.2023 НТЦ ИТ РОСА выпустила обновленную версию своей операционной системы РОСА «Хром» 12.4 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
24.01.2023 Polywell Computers выпустила встраиваемый компьютер 12 поколения Nano-U12L2C 1
08.02.2022 Выпущена новая версия ViPNet SafeBoot 3.0 1
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1
12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 1
25.10.2021 Подтверждена совместимость решений «Ниеншанц-Автоматики» с Astra Linux 1
05.03.2013 Synology обновила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager до версии 4.2 1
26.10.2010 LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite 9 оснащены Mobility Manager для управления мобильными устройствами 1
22.10.2010 LANDesk Software представила LANDesk Management Automation Platform для управления ИТ-процессами 1
29.06.2010 Double-Take Software выпустила интегрированное решение для высокопроизводительных вычислений: Double-Take Flex 1
29.08.2008 Вышла первая бета-версия Debian GNU/Linux Live CD 1
13.03.2008 Mandriva представила новые решения корпоративного класса в России 1
13.04.2007 Paragon Deployment Manger 8.5: развертывание ОС на сотни ПК 1
01.03.2006 Платформа Ardence: потоковое ПО станет экономичным? 1
10.09.2004 HP выпустил новое поколение серверов ProLiant и дисковых массивов Storage Works 1
22.05.2002 Novell представила новую версию решения для управления удаленными компьютерами ZENworks for Desktops 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

PXE и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Microsoft Corporation 24623 3
Intel Corporation 12197 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Ivanti - ранее LANDesk 87 2
Ниеншанц Автоматика 27 1
Red Hat 1305 1
HP Inc. 5685 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
ИКС - Форпост 72 1
Polywell Computers 21 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
НППКТ 24 1
Stratodesk 9 1
Citrix - Ardence 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 1
Broadcom - VMware 2359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Citrix Systems 812 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
DDR - Double data rate 2730 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 2
ARM64 - Архитектура процессора 535 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
DevOps - Development и Operations 865 2
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 39 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Microsoft Windows 15656 10
Linux OS 9936 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Microsoft Windows 7 1979 2
Apple iOS 7809 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
SUSE Linux 202 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 2
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 2
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 26 2
SUSE Rancher 23 2
Microsoft Windows XP 2399 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 1
HPE ProLiant 399 1
Apple AirPlay 116 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
lshw 2 1
Linux - Debian GNU 463 1
Ivanti Mobility Manager - Ivanti Mobile Manager - Ivanti MobileIron 6 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 23 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows NT 879 1
Mandriva Linux 77 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Главчев Владимир 21 2
Жуков Павел 5 2
Городничий Виктор 8 1
Мылицын Роман 110 1
Новиков Дмитрий 39 1
Даниленко Антон 4 1
Киселёв Алексей 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
США - Массачусетс 505 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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