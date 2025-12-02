Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186337
ИКТ 14452
Организации 11216
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26431
Персоны 80255
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Базовые Решения Platformix СИЛА СИЛА НК серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.12.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и ноутбука СИЛА «Алдан» B-516 1
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «Альт Рабочая станция 10» и ноутбуков «Сила» 2
17.10.2024 «Сила» представляет второе поколение ноутбука «Сила НК2-3404» 2
14.08.2024 Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321 2
26.04.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux 1
01.03.2024 Российские ноутбуки «Сила» совместимы с отечественной операционной системой Uncom OS 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 785 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2466 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 346 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14983 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21795 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9846 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 550 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3526 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12957 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5569 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8109 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12317 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 367 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 1
USB Power Delivery 100 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 257 1
PXE - Preboot Execution Environment - Pre eXecution Environment - среда дозагрузочного выполнения 24 1
Док-станция - Docking station 546 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7693 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2359 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2820 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16681 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9281 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 71 4
Linux OS 10871 3
Apple macOS 2241 1
Microsoft Windows 16306 1
Huawei Mate - серия смартфонов 403 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 251 1
Linux - Debian GNU 529 1
Intel Core - Семейство процессоров 1235 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 615 1
Старков Петр 7 2
Афанасьева Людмила 3 2
Сафиуллин Равиль 4 1
Трубочев Алексей 34 1
Кочерженко Никита 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5347 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5275 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще