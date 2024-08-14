Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321

Компания «Сила», российский производитель оборудования и разработчик ПО, представила универсальную док-станцию СИЛА НК9‑2321. Устройство поддерживает многопотоковую передачу данных (MST) и позволяет подключить один монитор с разрешением до UHD 8K 30 Гц или два монитора с разрешением до UHD 4К 60 Гц. Дополнительные радиаторы охлаждения на процессоре видеоизображения предотвращают перегрев устройства при повышенных нагрузках. Док-станция обеспечивает сквозную быструю зарядку ноутбука мощностью до 100 Вт с технологией Power Delivery 3.0.

Устройство совместимо с политиками сетевой безопасности предприятия благодаря возможности пробуждения по локальной сети (PXE), допускает передачу MAC-адреса и удаленного отключения портов. VESA-крепление позволяет разместить док-станцию в любом удобном для работы месте. Станция совместима с ноутбуками «Сила», а также сторонних производителей. Док-станция поддерживает ОС Windows, Linux и Mac OS.

Сила Компания «Сила» представляет универсальную док-станцию СИЛА НК9-2321

Петр Старков, руководитель направления «Персональные системы» компании «Сила»: «Надежные и производительные ноутбуки “Сила” решают большинство типовых задач корпоративных заказчиков. Для того, чтобы расширить их возможности, необходимо было соответствующее по качеству, пропускной способности и исполнению устройство расширения портов. Док-станция СИЛА НК9-2321 полностью соответствует общей концепции наших устройств – функциональность и надежность. Ее также можно использовать с ноутбуками других производителей, в том числе западных, но создавалась она именно для рабочих мест “Сила”. На док-станцию дается фирменная трехлетняя гарантия, что подтверждает нашу уверенность в качестве исполнения. Рынок давно ждал такого полнофункционального устройства, как док-станция СИЛА НК9-2321».

Док-станция СИЛА НК9-2321 уже доступна для заказа.