Российские ноутбуки «Сила» совместимы с отечественной операционной системой Uncom OS

Компания «Сила», российский производитель оборудования и разработчик ПО, и Uncom OS, отечественный разработчик одноименной операционной системы, заключили соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого операционные системы Uncom OS смогут предустанавливаться на ноутбуки «Сила».

Тестовые испытания подтвердили совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» и операционной системы Uncom OS. Таким образом, у корпоративных российских заказчиков появилась возможность заказа ноутбуков «Сила» с предустановленной Uncom OS и полной поддержкой производителя на 3 года.

«Сила НК2-3404» — производительный корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel Core 13 поколения серии Raptor Lake. Система теплоотведения с повышенным уровнем эффективности, масштабируемая и высокоскоростная дисковая подсистема для работы с ресурсоемкими приложениями и высокое качество сборки делают его надежным и представительным рабочим инструментом.

Uncom OS — российская операционная система на базе Linux семейства Debian, все главные модули которой основаны на открытом исходном коде и могут быть проверены любым желающим на неуязвимость с точки зрения безопасности.

Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор Uncom OS, сказал: «Соглашение, согласно которому российская операционная система Uncom OS будет предустанавливаться на отечественные ноутбуки компании «Сила» — это еще один шаг к технологическому суверенитету нашей страны. Выход на рынок этого предложения значительно облегчит жизнь бизнесу, у которого появляется возможность закупить компьютеры сразу с предустановленной ОС и необходимыми для работы приложениями. Это также поможет многим компаниям выполнить требования закона, предусматривающие переход на закупки отечественного ПО к началу 2025 г.».

Равиль Сафиуллин, коммерческий директор компании «Сила», отметил: «Мы рады началу сотрудничества с Uncom OS. Первое тестирование на совместимость проведено для флагманского ноутбука «Сила» предназначенного для оснащения рабочих мест требовательных корпоративных пользователей. В дальнейшем мы планируем расширить список поддерживаемых устройств».