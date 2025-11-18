Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кочерженко Никита
СОБЫТИЯ
Кочерженко Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12765 3
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4838 1
|Вильянов Сергей 16 2
|Будай Игорь 8 1
|Кисяков Александр 2 1
|Сизоненко Григорий 44 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Погудалов Алексей 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.