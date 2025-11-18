Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Кочерженко Никита


СОБЫТИЯ


18.11.2025 «ICL Техно» анонсировала старт продаж устройств OSiO с предустановленной Uncom OS 1
07.11.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков OSiO и Uncom OS 1
09.10.2024 Uncom OS и Alpha Systems дали старт партнерству в сфере обеспечения кибербезопасности 1
30.09.2024 Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS 1
28.08.2024 Ноутбуки «Гравитон» совместимы с операционной системой Uncom OS 1
01.03.2024 Российские ноутбуки «Сила» совместимы с отечественной операционной системой Uncom OS 1
19.02.2024 Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии 1
15.02.2024 Состоялся релиз российского дистрибутива Linux Uncom OS на базе GNOME 45 1
03.10.2023 В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно 1
18.04.2023 ГК Mont предложит партнерам отечественную операционную систему Uncom OS 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Кочерженко Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Адвилабс-Рус 4 4
Microsoft Corporation 25208 2
MONT - МОНТ 165 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 703 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5246 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2425 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 779 1
Ред Софт - Red Soft 975 1
Softline - Софтлайн 3234 1
Аурига - Auriga 74 1
ICL ГК 443 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 122 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2676 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 979 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1255 1
Visa International 1969 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12765 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4838 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27058 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22845 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14956 6
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 443 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16650 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72521 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21761 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31414 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8115 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31793 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8334 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25941 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12276 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2152 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56757 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13557 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3289 1
Repository - Репозиторий 1033 1
Application store - магазин приложений 1361 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4334 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5395 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4423 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2781 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5953 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7729 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6976 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4014 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1099 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1910 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10184 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4510 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3511 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4743 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7550 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 388 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 91 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12862 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2408 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 19 7
Linux OS 10831 7
Microsoft Windows 16274 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5137 2
Apple macOS 2229 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1282 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1424 2
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 42 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА - СИЛА НК - серия ноутбуков 5 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 71 1
FreePik 1395 1
Новые облачные технологии - МойОфис 874 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 79 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1152 1
Microsoft Office 3931 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 234 1
Linux - Debian GNU 527 1
Microsoft Office 365 977 1
StatCounter 441 1
НКТ - Р7-Офис 474 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 246 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 103 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2015 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 157 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 358 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 759 1
Вильянов Сергей 16 2
Будай Игорь 8 1
Кисяков Александр 2 1
Сизоненко Григорий 44 1
Сафиуллин Равиль 4 1
Погудалов Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 155841 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53348 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10145 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25824 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54727 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10660 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31636 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11683 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5246 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 866 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4392 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1317 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6913 1
Ведомости 1208 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/