Разделы

Цифровизация Системное ПО Техника
|

Ноутбуки «Гравитон» совместимы с операционной системой Uncom OS

Ноутбуки российского производителя вычислительной техники «Гравитон» прошли тестирование на совместимость с Uncom OS. Эта отечественная ОС теперь доступна для предустановки на модели Н14И-Т, Н15И-Т и Н17И-Т диагональю экрана 14, 15,6 и 17,3 дюйма соответственно.

Ноутбуки «Гравитон» Н14И-Т, Н15И-Т и Н17И-Т относятся к премиальной линейке клиентских устройств. Это производительные устройства на базе процессоров Intel Core i3, i5 и i7, созданные с учетом потребностей корпоративных и государственных заказчиков. Стильный и прочный металлический корпус подходит для повседневного использования. Установлена двухуровневая подсветка клавиатуры.

Из дополнительных опций — установка АПМДЗ-модулей «Соболь» и «Аккорд», сканер отпечатка пальцев.

Uncom OS — российская ОС на базе ядра Linux, включенная в реестр Минцифры России. ПО подходит для бизнеса и государственных организаций. Операционная система применяется во многих регионах России в медицинских и образовательных учреждениях, малыми и средними предприятиями.

«Заказчики ноутбуков «Гравитон» высоко оценили широкую гамму поддерживаемых российских ОС и предустановку на этапе производства. Мы рады добавить в список доступных систем Uncom OS — эта ОС поддерживает широкий пул аппаратных средств и периферийного оборудования, гармонично дополняя функционал наших устройств», — сказал Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития «Гравитон».

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

«В России множество компаний, служб и структур, сотрудники которых нуждаются в качественной, а главное защищенной от внешнего влияния компьютерной технике отечественного производства. Ноутбуки «Гравитон» отвечают этим требованиям. А вместе с российской операционной системой Uncom OS они могут быть максимально производительны в своей каждодневной работе», — отметил Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор компании-разработчика Uncom OS.

Вскоре «Гравитон» планирует сертифицировать с Uncom OS с ноутбуками на новых поколениях процессоров, ПК, моноблоками и рабочими станциями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS