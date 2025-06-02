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Адвилабс-Рус Uncom OS
Uncom OS — российская операционная система на базе ядра Linux, включенная в реестр Минцифры России. Разработкой ОС занимается компания ООО «Адвилабс – Рус». Система подходит для бизнеса, государственных организаций и частных пользователей. Uncom OS используется во многих регионах России в медицинских и образовательных учреждениях, малых и средних предприятиях, а также более чем в 50 странах.
УПОМИНАНИЯ
Адвилабс-Рус и организации, системы, технологии, персоны:
|Кочерженко Никита 9 7
|Вильянов Сергей 15 2
|Будай Игорь 6 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Рустамов Рустам 439 1
|Суворов Владимир 18 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Волков Михаил 65 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Мельникова Анастасия 412 1
|Кисяков Александр 2 1
|Епишин Олег 21 1
|Ведомости 1075 3
|Известия ИД 656 1
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