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Адвилабс-Рус Uncom OS

Адвилабс-Рус - Uncom OS

Uncom OS российская операционная система на базе ядра Linux, включенная в реестр Минцифры России. Разработкой ОС занимается компания ООО «Адвилабс – Рус». Система подходит для бизнеса, государственных организаций и частных пользователей. Uncom OS используется во многих регионах России в медицинских и образовательных учреждениях, малых и средних предприятиях, а также более чем в 50 странах.

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В России создают суверенного «убийцу» Steam Deck и Nintendo Switch. Выбор операционной системы удивляет. Опрос 1
07.11.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков OSiO и Uncom OS 2
09.10.2024 Uncom OS и Alpha Systems дали старт партнерству в сфере обеспечения кибербезопасности 1
30.09.2024 Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS 1
28.08.2024 Ноутбуки «Гравитон» совместимы с операционной системой Uncom OS 1
16.08.2024 «Ситилинк» начинает продажи ОС Uncom OS для бизнеса 2
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 1
01.03.2024 Российские ноутбуки «Сила» совместимы с отечественной операционной системой Uncom OS 1
29.02.2024 Корпоративные ноутбуки Fplus внесены в реестр Минпромторга 1
19.02.2024 Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии 1
15.02.2024 Состоялся релиз российского дистрибутива Linux Uncom OS на базе GNOME 45 1
03.10.2023 В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно 1
29.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на российский софт для ПК увеличился вдвое, продажи ноутбуков – на четверть 1
16.06.2023 Россияне распробовали отечественный софт. Продажи лицензий для домашнего использования растут как на дрожжах 1
19.05.2023 «М.Видео-Эльдорадо» запускает продажи российской Uncom OS 2
18.04.2023 ГК Mont предложит партнерам отечественную операционную систему Uncom OS 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Адвилабс-Рус и организации, системы, технологии, персоны:

Адвилабс-Рус 4 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 4
Microsoft Corporation 24856 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 2
Ред Софт - Red Soft 795 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 298 2
MONT - МОНТ 153 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Huawei 4026 1
Аурига - Auriga 74 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 14 1
Haier Group 182 1
Базальт СПО - BaseALT 699 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1497 1
Almalinux Open Source Foundation 32 1
Softline - Софтлайн 2983 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 792 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Visa International 1953 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1016 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 167 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4971 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26025 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13020 5
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НКТ - Р7-Офис 410 4
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4709 2
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FreePik 1142 1
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Haier Thunderobot 40 1
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Microsoft Office 365 955 1
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1771 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
Huawei Euler OS 14 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
SUSE openSUSE 96 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Kaspersky Virus Removal Tool 4 1
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Кочерженко Никита 9 7
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Рустамов Рустам 439 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10180 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6875 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7996 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 939 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
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