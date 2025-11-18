«ICL Техно» анонсировала старт продаж устройств OSiO с предустановленной Uncom OS

Российский производитель компьютерной техники компания «ICL Техно» анонсировала начало продаж устройств под брендом OSiO с предустановленной операционной системой Uncom OS. На старте продаж на полках розничных сетей появятся ноутбуки FocusLine с предустановленной Uncom OS, а в ближайшем будущем данная ОС будет предустановлена также на ноутбуках BaseLine.

Выбор в пользу Uncom OS обусловлен рядом факторов: технологическая зрелость операционной системы и простота в использовании; высокий уровень технической поддержки, обеспечиваемый специалистами Uncom OS; возможность использования сервиса синхронизации файлов и папок между несколькими устройствами — UNC Connect, который для покупателей устройств OSiO с ОС Uncom предоставляется в подарок; экономичность и энергоэффективность, позволяющие экономить заряд батареи и пространство на жестком диске; особое внимание уделено доступности для всех пользователей: разработчики Uncom OS активно работают над созданием удобных инструментов для инклюзивного использования.

«Бренд OSiO расширяет свою продуктовую линейку в стремлении создать продукцию, соответствующую курсу на технологический суверенитет России. Для пользователей устройств OSiO с предустановленной ОС Uncom разработаны эксклюзивные обои рабочего стола. Эти изображения станут приятным дополнением к устройствам OSiO, подчеркивая значимость поддержки российских производителей и технологий. Уверены, что наши покупатели высоко оценят удобство ОС Uncom и качество ее поддержки», — сказала Анастасия Черкасенко, руководитель отдела по работе с розничными сетями бренда OSiO.

«Мы рады сотрудничеству с брендом OSiO. Наша совместная работа позволила предложить пользователям отличные ноутбуки с удобной и красивой операционной системой Uncom OS. Уверен, что пользоваться таким компьютером будет вдвойне приятно, так как отличный продукт стал результатом труда большого количества талантливых российских разработчиков», — отметил Никита Кочерженко, генеральный директор компании-разработчика операционной системы Uncom OS.

Кроме того, стоимость ноутбука OSiO с предустановленной ОС Uncom будет ниже аналогичных конфигураций с ОС Windows.