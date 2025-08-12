Разделы

Черкасенко Анастасия


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 OSiO представляет мониторы BaseLine B24 и B27 1
13.03.2025 OSiO начинает продажи ноутбука на процессоре AMD Ryzen 7 1
24.12.2024 Российский розничный бренд ноутбуков расширяет линейку 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Черкасенко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 111 2
ICL ГК 424 2
Nvidia Corp 3624 1
Intel Corporation 12388 1
Fujitsu 2054 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2907 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26428 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3370 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12726 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 525 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 771 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17536 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9942 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5344 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 1
Моноблок - Monoblock PC 1011 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 485 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3524 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2639 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 701 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 1
DDR - Double data rate 2834 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10192 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6129 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6170 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2058 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9661 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1067 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3945 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1540 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1278 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 529 2
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 40 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Intel Core i - Cерия процессоров 523 1
Новые облачные технологии - МойОфис 835 1
Microsoft Windows 16065 1
Intel Core - Семейство процессоров 1223 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 449 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1392 1
Гагарин Юрий 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 592 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3157 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 977 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1639 1
Металлы - Золото - Gold 1175 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
