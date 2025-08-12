Разделы

OSiO представляет мониторы BaseLine B24 и B27

Российский бренд OSiO объявляет о запуске новой линейки мониторов серии BaseLine, воплотивших в себе элегантный внешний вид и первоклассное качество за привлекательную цену. Об этом CNews сообщили представители компании «ICL Техно».

«Создавая серию мониторов BaseLine, мы ориентировались на широкую аудиторию пользователей, стремящихся приобрести высококачественный продукт без переплаты, – сказала Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями «ICL Техно». – Наши мониторы обеспечат прекрасную работу благодаря ярким и точным изображениям, легкому монтажу и интуитивному управлению».

Серия BaseLine базируется на продвинутых IPS-матрицах. Яркость – 300 нит, есть поддержка 99% цветового охвата sRGB, частота обновления – 100 Гц. Есть разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Дополнительные функции включают интегрированную аудиосистему, представленную двумя динамиками, избавляющую от необходимости приобретения отдельных колонок, металлическую подставку, обеспечивающую устойчивость конструкции, и крепление стандарта VESA, дающее возможность организовать мультимониторные конфигурации. Серия Baseline представлена двумя размерами дисплеев — 23,8 дюйма и 27 дюймов. На выбор два цвета мониторов – черный и белый.

На старте продаж мониторы можно приобрести в сети компьютерных магазинов DNS.

