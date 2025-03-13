OSiO начинает продажи ноутбука на процессоре AMD Ryzen 7

OSiO начинает продажи ноутбуков FocusLine F150a и F160a на базе процессора AMD Ryzen 7 5700U. Устройства оснащены двумя слотами оперативной памяти DDR4, матрицей IPS Full HD (1920x1080) с яркостью 300 нит и камерой 1,9 МП. Об этом CNews сообщили представители компании «ICL Техно».

Линейка FocusLine включает тонкие и легкие (до 1,7 кг) ноутбуки в алюминиевом корпусе c широким углом раскрытия. Диагонали экрана —15,6 и 16,1 дюйма.

Доступные конфигурации: оперативная память – 16/32 ГБ с возможностью увеличения до 64ГБ; SSD – 512 ГБ/1 ТБ; операционная система – без ОС/Win 11 Home.

«OSiO — российский розничный бренд компьютерной техники, принадлежащий компании «ICL Техно», у которой огромный опыт в производстве подобных устройств. Продукция OSiO создается и проходит тестирование на собственном заводе ICL в ОЭЗ «Иннополис» под Казанью. Мы предлагаем пользователям возможность апгрейда без потери гарантии, круглосуточную горячую линию и сервисную службу в 100+ городах», — сказала Анастасия Черкасенко, руководитель направления по работе с розничными сетями «ICL Техно».