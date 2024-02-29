Корпоративные ноутбуки Fplus внесены в реестр Минпромторга

Корпоративные ноутбуки отечественного производителя инфраструктурного оборудования Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг), добавлены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствующие записи появились в нем 26 февраля 2024 г.

Речь идет о двух моделях ноутбуков с диагональю экрана 14 и 15,6 дюймов (FNB-140-A1-RUS и FNB-156-A1-RUS). Ноутбуки вошли в реестр после того, как пороговое значение проходного балла повысилось со 100 до 140 баллов. По итогам экспертизы оба устройства набрали 142 балла локализации, которые начисляются за использование российских компонентов и выполнение определенных производственных операций.

Реестровые ноутбуки Fplus отличаются высокой автономностью (до шести часов непрерывной работы) при небольших габаритах и малом весе. Эти модели обладают качественным FHD IPS дисплеем, подсветкой клавиш клавиатуры и сканером отпечатка пальца. Кроме того, устройства совместимы с такими российскими операционными системами, как Astra Linux, ALT Linux, «Ред ОС», «РОСА», «ОСнова» и Uncom OS.

Корпоративные ноутбуки производится на территории России, в том числе на новой сборочной площадке Fplus в Подмосковье. Продукция доступна клиентам как со склада в Москве и Санкт-Петербурге, так и под заказ.

«Запись в реестре сигнализирует всему рынку, что в сегменте корпоративных ноутбуков появился новый серьезный игрок. В первую очередь наша продукция ориентирована на крупный бизнес и государственный сектор, но ноутбуки будут интересны и компаниям из сферы среднего и малого бизнеса. Безусловно, в будущем мы будем наращивать уровень локализации производства, чтобы соответствовать новым требованиям регулятора и обеспечивать заказчиков качественной российской продукцией», – отметил главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.