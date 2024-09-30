Путь к технологическому суверенитету: ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) совместимы с Uncom OS

Ноутбуки российского производителя компьютерной техники и серверного оборудования «Инферит Техника» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) прошли тестирование и подтвердили совместимость с отечественной операционной системой Uncom OS – теперь она доступна для предустановки на Inferit Compact. Российскому бизнесу и частным пользователям теперь доступен независимый от санкций продукт международного уровня, объединяющий качественное сочетание программных и аппаратных возможностей. Сотрудничество с Uncom OS позволит «Инферит Техника» увеличить количество клиентов, выбирающих ноутбуки вендора с предустановленной российской ОС, что отвечает стратегиям ГК Softline и Uncom OS в части укрепления позиций компаний как адептов технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты «Инферит Техника» и «Адвилабс – Рус» протестировали работу российской операционной системы Uncom OS, внесенной в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры, с ноутбуком российского производителя Inferit Compact в различных сценариях использования.

Линейка ноутбуков Inferit Compact отличается миниатюрным дизайном, малой массой и яркими расцветками. Устройства весят до 1,2 кг, толщина корпуса не превышает 1,8 см. Они подходят для работы на ходу, путешествий и командировок – время автономной работы на полном заряде аккумулятора достигает 6 часов. Полнодисковое шифрование модуля TPM на Inferit Compact обеспечивает защиту данных. Летом 2024 г. ноутбуки Inferit Compact стали доступны не только бизнесу, но и широкому кругу покупателей в магазине Softline Store.

Одной из важных особенностей модели является возможность модернизации: максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а для хранения данных можно установить второй твердотельный накопитель емкостью до 4 ТБ.

Характеристики ноутбука Inferit Compact: габариты 311,6х217,8х17 мм; дисплей 14,1 дюйма, IPS, 14,1; разрешение 1920×1200 точек; яркость 300 нит; процессор Intel Core i5-1240P Alder Lake-P, Intel Integrated graphics; оперативная память DDR4 SO-DIMM, 16 ГБ (максимум: 32 ГБ); накопитель 512 SSD (слот M.2 – до 4 ТБ); аккумулятор 5050 мАч; 2×USB 3.2, 2хUSB Type C, Audio Mini-jack 3,5 мм, HDMI, Micro SD.

Uncom OS – это российская операционная система на базе ядра Linux, разработанная для использования на ПК разных типов – ноутбуках, моноблоках, мощных рабочих станциях. Она поддерживает спектр аппаратных средств и периферийного оборудования. Подходит для использования частными пользователями, коммерческими предприятиями и государственными структурами. В России Uncom OS применяют в медицинских и образовательных учреждениях, малых и средних предприятиях. На данный момент операционная система от «Адвилабс – Рус» представлена более чем в 50 странах.

«Для “Инферит Техника” одной из главных задач является наполнение портфеля совместимых решений российских производителей. Это позволяет предлагать клиентам различные конфигурации программно-аппаратных комплексов, широкий спектр операционных систем и программного обеспечения – как офисного, так и узкоспециализированного. Взаимодействие с Uncom OS позволит увеличить количество клиентов, которые выберут ноутбуки вендора “Инферит” с предустановленной российской ОС», — сказал директор по продажам «Инферит» Олег Епишин.

«Совместно с вендором "Инферит" мы создали независимый от санкций продукт международного уровня, объединяющий качественное сочетание программных и аппаратных возможностей. Программно-аппаратный комплекс разработан по современным технологиям и нормам, способствует импортозамещению и отвечает самым требовательным запросам с точки зрения производительности, совместимости, эстетического содержания и удовольствия от использования», — отметил Никита Кочерженко, основатель и генеральный директор ООО «Адвилабс – Рус», компании-разработчика Uncom OS.