В России растут продажи ПК «под пиратскую Windows». Но и у российских Linux не все потеряно

Продажи компьютеров без предустановленной ОС за восемь месяцев 2023 г. выросли и составили 24% по ноутбукам и 52% по ПК. Выгодность пиратских версий Windows способствует росту спроса на такие устройства, но и у российских ОС есть перспективы.



Компьютеры без ОС

Доля ноутбуков без предустановленной ОС на российском рынке с января по август 2023 г. увеличилась до 24%, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2022 г. Доля настольных ПК без ОС за тот же период увеличилась год к году на 14 пунктов, превысила половину и составила 52%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Holodilnik.ru.

Продажи таких устройств в «Ситилинк» и «Мегамаркете» в 2023 г. превысили эти значения, сообщили изданию их представители. «Ситилинк» продал ноутбуков без предустановленной ОС 47,1%, персональных компьютеров — 79,5%. В «Мегамаркете» продажи техники без ОС всего составили 42%.

На устройства без предустановленной ОС в 95% случаев устанавливается Windows, сказал «Ведомостям» коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Пиратские версии дешевле

Сейчас Microsoft не одобряет продажи в России, хотя ограничение легко обходится, считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Например, дистрибуторы при закупке указывают в качестве конечного рынка страны СНГ. Но для конечного пользователя наценка за лицензию составит уже не $3–5, а $25–30, добавил эксперт.

Фото: rawpixel.com на Freepik Продажи компьютеров без какой-либо предустановленной ОС выросли в 2023 г.





Несмотря на это, россияне по-прежнему продолжают пользоваться ПО Microsoft, в особенности Windows и Office. Российские пользователи оценили выгоду пиратских версий, что стимулирует спрос на устройства без ОС, как писал CNews. За них не нужно платить корпорации, которая постоянно усложняет жизнь россиянам, они находятся в относительно свободном доступе и по стабильности работы не уступают лицензионным сборкам.

Дешевле купить пиратский ключ за несколько сотен рублей и пользоваться средствами сокрытия реального IP-адреса для скачивания легальных обновлений системы, чем тратиться на полноценную лицензию со множеством ограничений.



Российские ОС

В розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» можно купить устройства с российскими операционками RedOS и Uncom OS на базе Linux, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Спрос на устройства с Uncom OS объясняется доступностью по цене в сравнении с покупкой на Windows, а продажи осенью 2023 г. исчисляются «тысячами в неделю», рассказал генеральный директор и основатель компании Никита Кочерженко.

Но самыми популярными ОС пока остается Windows. Небольшая доля отечественных ОС на потребительском рынке ПК обусловлена прежде всего естественной инерцией пользователей, как считает Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК, российского производителя компьютерной техники, ПО и средств защиты информации.

«За последние 25 лет целое поколение российских пользователей выросло на зарубежном ПО. Маркетинговая пропаганда зарубежных вендоров работала отлично, людям внушили, что лучшие программные продукты — только зарубежные. Естественно, теперь они испытывают инстинктивное недоверие к отечественным продуктам», — сказал Сизоненко CNews.

Но это не единственная причина. «Производители компьютеров не всегда готовы к предустановке российских ОС на свою технику: нет соответствующего персонала, нет желания тратить время на предустановку и задерживать партии изделий на производстве, нет больших производственных площадок для оснащения ПК российскими ОС», — добавил Сизоненко.

Перспективы есть

Переход российских пользователей на отечественные дистрибутивы Linux, такие как Astra, Alt, RedOS и др., будет зависеть от партнерства отечественных разработчиков ОС с производителями оборудования и ритейлерами, а также качества продукта. Такое мнение высказал «Ведомостям» ведущий специалист по построению сложных систем компании «Аурига» Владимир Суворов.

Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО Цифровизация

По мере роста спроса будет расти и предложение ПК с предустановленными российскими ОС, считает Сизоненко. В том, что спрос будет расти, он не сомневается: «Должно пройти время, чтобы люди на собственном опыте убедились в функциональности и удобстве российского софта. Этому во многом способствует переход предприятий и организаций на отечественное ПО. На рабочих местах сотрудников устанавливаются российские программы, и их ежедневное использование снимает надуманные страхи».

К российским офисным программам, похоже, привычка уже начинает формироваться. Как сообщили CNews представители российского разработчика офисных решений «Мой офис», количество установок домашней версии редактора «Мой офис» и приложения «Мой офис Документы» стабильно прирастает каждый месяц примерно на полмиллиона установок.