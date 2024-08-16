«Ситилинк» начинает продажи ОС Uncom OS для бизнеса

«Ситилинк» открыл массовые продажи операционной системы отечественного разработчика программного обеспечения, резидента Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», Uncom OS для корпоративных сотрудников. Вместе с тем начались продажи и домашней версии ОС. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Операционная система Uncom OS обладает удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Архитектура на базе Linux снижает уязвимость системы для вирусов и хакерских атак. В системе предусмотрены безопасные управляемые обновления и магазин приложений. Uncom OS подходит для компьютеров разных типов: как для маленьких ноутбуков, так и до рабочих станций c высокой мощностью.

Пользователи Uncom OS получают систему с предустановленным набором программ для работы, учебы и отдыха: браузерами, офисными приложениями, почтовым клиентом, мессенджерами, несколькими медиаплеерами. Также в Uncom OS предустановлены приложения для работы с графическим контентом, PDF-файлами и другие сервисы.

Встроенный магазин приложений включает около 70 тыс. бесплатных программ, российских и зарубежных разработчиков, в том числе дополнительные браузеры и мессенджеры, игровые сервисы, программы для программирования, проектирования, 3D-моделирования и пр.

В Uncom OS встроен установщик программ популярных форматов .deb и .flatpak, такие приложения пользователи могут скачать с сайтов разработчиков.

Uncom OS – российская операционная система на базе ядра Linux, входит в реестр российского программного обеспечения (№ 18198). В ее основе лежит открытый исходный код. Система подходит для домашнего использования и обучения, для бизнеса и государственных организаций. Программное обеспечение уже установлено в медицинских учреждениях, школах, колледжах, малых и средних предприятиях во многих регионах России. Помимо этого, Uncom OS используется более чем в 50 странах.

Стоимость версии для Uncom OS Business для бизнеса на старте продаж составляет 5990 руб.

Стоимость версии для Uncom OS Home для дома на старте продаж составляет 3990 руб.