«М.Видео-Эльдорадо» запускает продажи российской Uncom OS

Группа «М.Видео-Эльдорадо» расширяет выбор доступного софта от российских разработчиков в федеральном масштабе. В розничных магазинах и на онлайн-площадках двух сетей стала доступна «домашняя» версия Uncom OS, созданной на базе Linux. С середины прошлого года «М.Видео-Эльдорадо» уже предлагает покупателям отечественную «Ред ОС» и пакет офисных приложений «Р7-офис». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Российская операционная система Uncom OS для безопасного и комфортного использования на персональных компьютерах и ноутбуках, имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Все главные модули основаны на открытом исходном коде, что делает систему прозрачной для любой проверки на отсутствие встроенных угроз. Используемая архитектура на базе Linux значительно снижает уязвимость системы для вирусов и хакерских атак. В системе применяются безопасные, управляемые обновления и менеджер приложений. Uncom OS менее требовательна к ресурсам компьютера, чем большинство операционных систем, а поэтому с ней будет комфортно работать на любых устройствах.

При установке ПО пользователи получают прямой доступ к необходимым приложениям дли рабочих и повседневных задач или развлечений, включая браузер, офисные приложения от «Р7-офис», популярные мессенджеры, почтовый клиент, несколько медиаплееров, софт для работы с графическим контентом, мини-игры и др. При помощи встроенного магазина можно установить еще более 60 тыс. бесплатных программ под различные задачи – дополнительные браузеры и мессенджеры, игровые сервисы, программы для моделирования и печати и др.

В «М.Видео-Эльдорадо» представлена операционная система Uncom OS Home (версия для домашнего использования). Ее стоимость составляет 3999 руб., доступна в формате цифрового ключа, который можно приобрести онлайн или в ближайшем розничном магазине, где также окажут необходимую поддержку при установке. В среднем в начале 2023 г. каждый второй персональный или мобильный компьютер продается «М.Видео-Эльдорадо» минимум с одним из программных решений.

В ассортименте ритейлера в прошлом году стали доступны два отечественных решения – операционная система «Ред ОС» (самая популярная конфигурация «Рабочая станция), а также пакет офисных приложений «Р7-офис» (лидер – версия для одного пользователя на один год). Наибольшим спросом новые решения пользовались в сентябре, перед началом учебного года.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр Группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и крупнейшая в России финтех платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. «М.Видео» и «Эльдорадо» лидируют по уровню общего спонтанного упоминания бренда в категории магазинов, торгующих бытовой техникой и электроникой.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.