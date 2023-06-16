Россияне распробовали отечественный софт. Продажи лицензий для домашнего использования растут как на дрожжах

В России небывалый рост спроса на отечественное программное обеспечение. Лицензии продаются десятками тысяч в месяц, а антивирусы – сотнями тысяч. У этого явления две основные причины – уход из России иностранных разработчиков и удобство приобретения ПО: его можно купить на популярных маркетплейсах, не выходя из дома.

Импортозамещение по собственной воле

В 2023 г. в России наметился взлет спроса на российское ПО – продажи растут почти у всех разработчиков, пишут «Ведомости». За первые пять месяцев 2023 г. рост составил от двух с половиной до шести раз в зависимости от категории софта, и это только в потребительском сегменте – закупки программ бизнесом и госструктурами в данном случае не учитываются.

С начала 2023 г. в России каждый месяц продается по 15-20 тыс. программ отечественного происхождения. Антивирусы при этом сильно выделяются из общей картины – в этом сегменте разработчики продают по 100 тыс. лицензий ежемесячно, утверждает собеседник издания – представитель неназванного разработчика ПО. Согласно статистике других источников, продажи лицензионного российского софта за отчетный период приблизились к 1 млн экземпляров.

Эксперты связывают внезапный интерес россиян к разработкам своих соотечественников в первую очередь с уходом иностранных компаний с российского рынка после 24 февраля 2022 г. Действительно, страну покинули десятки зарубежных компаний, среди которых – Microsoft, создатель Windows, самой популярной операционной системы в мире. Она же выпускает и Office – наиболее востребованный в глобальном плане пакет офисного ПО. Впрочем, не все россияне готовы изучать отечественный софт только лишь потому, что разработчик привычных ему программ поддержал западные санкции – в России с 2022 г. быстро растет популярность пиратского ПО и особенно Windows. Впрочем, это чревато – как сообщал CNews, российские пираты стали встраивать в свои сборки ОС Microsoft вредоносные программы.

Ритейл вносит свой посильный вклад

Помощь в распространении отечественного ПО разработчикам оказывает отечественная розница – ритейлеры и торговые площадки. Например, редакция CNews обнаружила на Ozon отечественные антивирусы за авторством «Лаборатории Касперского» и компании «Доктор веб», операционную систему «Ред ОС» от компании «Ред софт» и офисный пакет «Р7-офис».

Astra Linux - тоже очень популярная среди россиян отечественная ОС

Но продажа отечественного ПО российских маркетплейсах – это пока что новое, хотя и очень активно развивающееся явление, сообщили CNews представители Wildberries. Пока что они сосредоточены, в основном, в сегментах В2В и B2G, но обычные потребители проявляют все больший интерес к российским программам. По данным Wilberries, на этой площадке лучше всего продаются антивирусы и ПО для автоматизации предприятий – спрос на них в январе-мае 2023 г. показал 495-процентный рост год к году, сообщили CNews представители сервиса.

Классическая розница тоже не отстает. Например, в сети «М.Видео-Эльдорадо» можно приобрести офисный пакет «Р7-офис» и операционку «Ред ОС» на пару с Uncom OS. Отечественные ОС чаще всего устанавливаются перед продажей на ноутбуки, которые поставляются без системы, сообщили изданию представители ритейлера. CNews писал, что россияне стали покупать, в основном, именно такие компьютеры, чтобы затем установить на них ОС своими силами.

Что говорят разработчики

Рост продаж отечественного ПО фиксируют не только сети и маркетплейсы, но и их непосредственные разработчики. В «Р7-офис» сообщили изданию, что с начала 2023 г. продажи лицензий выросли в восемь раз, а компания «Мойофис» заявила о двукратном росте.

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Компания «Ред софт», разработчик системы «Ред ОС», говорит о кратном росте продаж год к году. Как рассказал изданию замгендиректора компании Рустам Рустамов, это следствие, в том числе, увеличения числа каналов распространения.

Разработчик антивирусных решений «Доктор веб» констатировал 15-20-процентный рост продаж с начала 2023 г. У «Лаборатории Касперского» этот показатель составляет 10%, если учитывать только продукты для домашнего использования.

Россияне готовы переплачивать?

Как сообщал CNews, у российского ПО растут не только продажи, но и цены. Притом у обоих этих явлений одна и та же первостепенная причина – уход из России иностранных конкурентов: если в первом случае это означает меньше выбора для покупателей, то во втором – это отсутствие крупных соперников у разработчиков.

К концу марта 2023 г. отечественный софт подорожал на 20-50% год к году, и эксперты не сомневались, что рост цен продолжится. Но в начале лета 2023 г. ряд разработчиков подписали хартию о неповышении цен на свою продукцию, которая будет действовать до 2028 г. Ее условия таковы, что жалобы покупателей на рост цен могут лишить разработчиков ПО госаккредитации.