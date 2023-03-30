После ухода Microsoft и Oracle цены на российское ПО взлетели до небес. У разработчиков больше нет конкурентов

Уход из России иностранных разработчиков ПО привел к стремительному росту цен на российский софт. Всего за год взлетел в цене на 20-50%, и удорожание, вероятно, продолжится. Потребители российского ПО жалуются властям, но те пока ничего не могут сделать. Пользоваться пиратским иностранным софтом компаниям запрещено, хотя ранее власти планировали предоставить им такую возможность

Безвыходность приносит деньги

Российские разработчики ПО начали без стеснения поднимать цены на свои продукты, пользуясь вынужденным отсутствием в стране иностранных конкурентов, пишет «Коммерсант». В 24 февраля 2022 г. многие программные продукты отечественных компаний, по оценкам источников издания, подорожали на 20-50%, и это может быть лишь началом.

Опрошенные изданием эксперты, в том числе директор технологической практики «Технологии доверия» (ранее — PwC) Юрий Швыдченко, сходятся во мнении, что столь рьяное стремление отечественных разработчиков заработать больше денег связано именно с отсутствием угрозы отказа клиентов от их продукции в пользу разработок зарубежных компаний. После 24 февраля 2022 г. из страны ушли десятки фирм, в том числе и крупнейших разработчиков ПО — Microsoft, Oracle, SAP, Adobe и многие другие. И если частные пользователи без труда могут продолжить работать в пиратских версиях их ПО, чем они активно пользуются, то бизнес такой возможностью в силу действующего законодательства не располагает.

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Свободное ПО в данном случае тоже не является панацеей ввиду отсутствия бесплатных аналогов многих необходимых бизнесу приложений.

Разработчики разводят руками

Программное обеспечение одних категорий дорожает быстрее софта из других. Юрий Швыдченко сообщил изданию, что на фоне других рекорды удорожания бьют системное и офисное ПО, а также системы управления предприятием (ERP).

Многие российские компании утверждают, что цены на их продукты не изменились. На этом настаивают, к примеру, представители НТЦ ИТ РОСА, разработчика отечественной ОС РОСА.

Аналогичное мнение высказали CNews представители ГК «Астра», разработчика ОС Astra Linux. «С февраля 2022 г. мы не поднимали стоимость на нашу операционную систему, нами было принято принципиальное решение не вносить изменения в прайс до момента, когда экономическая ситуация позволит это делать, — сказал CNews Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра». — Те незначительные колебания в ценах, которые были, связаны лишь с изменением в политике лицензирования в связи с выходом новых версий в линейке ОС».

«Мойофис не повышал цены на свои продукты, хотя мы не меняли цены уже семь лет», — сообщил CNews Павел Калякин, генеральный директор «Мойофис».

В компании «Базальт СПО» (разработчик ОС семейства «Альт»), напротив, сообщили изданию, что цены на их лицензии выросли на 10%, но в качестве причины указали не отсутствие конкуренции, а «годовую инфляцию».

Пиратский софт под запретом

В эпоху массового ухода из России иностранных компаний — разработчиков ПО альтернативой отечественным программным продуктам для бизнеса могли стать пиратские версии иностранного софта. Весной 2022 г. власти всерьез обдумывали возможность временной приостановки преследования компаний за использование нелицензионного зарубежного ПО, но в итоге вопрос был поставлен на паузу.

Спустя почти год власти вновь вернулись к обсуждению проблемы. Как сообщал CNews, в январе 2023 г. началась проработка сразу двух механизмов принудительного лицензирования иностранного ПО. Разницы, между ними, впрочем, нет — в обоих случаях компаниям придется добиваться права на использование ПО сбежавших из России разработчиков через суд.

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На 30 марта 2023 г. никаких подвижек в решении этого вопроса не было. Белоруссия в этом плане обошла Россию и еще в январе 2023 г. законодательно разрешила использование пиратского контента из «недружественных стран».

Вся надежда на власти

Сложившаяся ситуация с ценами на российский софт совершенно не нравится потребителям, которые, не скрывая, подтверждают, что отечественное ПО действительно внезапно стало стоить значительно дороже. Об этом, в частности, сообщила «Коммерсанту» директор по маркетингу и коммуникациям платформы для организации командировок и управления расходами компании «Ракета» Дарья Зубрицкая. По ее словам, российские программы, в том числе софт ГК «Астра», подорожали в среднем на 15%.

Собеседник издания в одном из крупных потребителей российского ПО сообщил, что все это принуждает компании привлекать внимание властей. По его словам, он направлял жалобы на происходящее в Минцифры. Представители ведомства сообщили изданию, что оно осведомлено о происходящем на рынке: «Министерство находится в контакте с отраслью и примет меры для решения этого вопроса».

При этом регулирование цен — это вотчина Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Как показали примеры проявления интереса Службы к деятельности оператора связи Tele2, ведомству вполне по силам умерить аппетиты российских компаний и заставить их снизить цены на свою продукцию или услуги.

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Впрочем, в вопросах цен на ПО руки ФАС частично связаны. В ч. 4 ст. 10 закона «О защите конкуренции» указано, что запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности. ИТ-компании и разработчики ПО относятся к этой категории.

В 2020 г. ФАС разработала законопроект, отменяющий это ограничение, но в итоге он не был принят из-за протестов ИТ-отрасли.

Планирует ли ФАС проверить обоснованность резкого удорожания российского ПО, на момент выхода материала известно не было. Редакция CNews направила запрос в ведомство и ожидает ответа.