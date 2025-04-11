Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172843
ИКТ 13439
Организации 10530
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25366
Персоны 74161
География 2799
Статьи 1514
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Швыдченко Юрий



11.04.2025 Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин 1
11.07.2023 «Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами 1
29.06.2023 Российская таможня полностью откажется от решений Cisco 1
30.03.2023 После ухода Microsoft и Oracle цены на российское ПО взлетели до небес. У разработчиков больше нет конкурентов 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Швыдченко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 3
SAP SE 5311 2
Microsoft Corporation 24767 2
Oracle Corporation 6742 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4062 2
Broadcom - VMware 2394 1
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
Softline - Софтлайн 2913 1
8368 1
Selectel - Селектел 399 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 520 1
Газинформсервис - ГИС 297 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Бизнес ИТ 43 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 972 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 329 1
Adobe Systems 1558 1
Базальт СПО - BaseALT 682 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
Cisco Systems 5139 1
Yealink Network Technology 68 1
Eltex - Предприятие Элтекс 158 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Yeastar Information Technology 11 1
Ланит Омни 65 1
Т1 Иннотех 181 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 65 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Абсолют Банк 234 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 175 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1044 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25775 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6774 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1260 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2825 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9563 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11244 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21031 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16215 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9458 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6239 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 613 1
OpenStack 500 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4211 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5382 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21581 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2731 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 54 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 219 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28137 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 156 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2216 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1153 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2571 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7978 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 249 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10289 1
Linux OS 10139 1
Intel x86 - архитектура процессора 1885 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 548 1
НКТ - Р7-Офис 398 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2305 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БСХ - серия серверов 6 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - серия коммутаторов 1 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 11 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 122 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1677 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 6 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
Натрусов Артем 284 1
Гоц Роман 47 1
Шадаев Максут 1028 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 297 1
Абакумов Евгений 206 1
Сотин Денис 205 1
Сергеев Сергей 140 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Богданов Андрей 41 1
Свинцов Андрей 46 1
Пономарев Андрей 24 1
Меденцев Константин 98 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 72 1
Пустарнаков Роман 45 1
Исаев Дмитрий 43 1
Верисов Михаил 23 1
Харитонов Дмитрий 55 1
Бабкин Николай 24 1
Королёв Дмитрий 18 1
Тятюшев Максим 105 1
Ложкин Руслан 34 1
Ильина Наталья 18 1
Кирсанов Филипп 9 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 30 1
Вавра Владимир 23 1
Нефедов Вячеслав 3 1
Шаев Виталий 43 1
Авдонин Антон 2 1
Кубарев Алексей 55 1
Калякин Павел 66 1
Бугрецов Антон 22 1
Терещенко Денис 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 4
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14255 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17300 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3042 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5533 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 968 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7082 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 358 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5973 1
Аренда 2460 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8158 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7941 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6046 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1931 1
Ведомости 1054 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3265 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 1
CNews AWARDS - награда 524 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352378, в очереди разбора - 759279.
Создано именных указателей - 172843.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153